Jiří Vyvadil: Petříček a Šmarda jsou povedená dvojka

Úzkostlivě se snaží tak totálně vybočit, jen aby se svými názory zaujal pozornost. Kouzelné ovšem je, že prosazuje pohledy, které už dnes ani ti, na které by chtěl zapůsobit, tj. západní politici, neberou (voliči ČSSD ho samozřejmě nezajímají).

Dostal amok, že poslanec Ondráček byl přijat tuším v Doněcké republice s veškerou parádou a prohlásil, že jde o porušení vládní zahraniční politiky. K tomu se okamžitě připojili Kalouskové a další, kteří ač na vládní politiku kydají hnůj, najednou srdcervoucím způsobem sténali na tím, jak je vládní politika.

Ale neřekli čím.

Jak známo, základem řešení problému na Doněcku a Luhansku je souhrn podmínek stanovených Minskými dohodami, které mimochodem se staly na návrh Ruska rezolucí Rady bezpečnosti. Tyto dohody zavazují kyjevskou vládu na jedné straně, separatistické zástupce, a jejími garanty (NIKOLI účastníky) jsou Rusko,Francie a Německo. Ale aby bylo jasno, na tvrdo obsahuje několik podmínek : stanovení zvláštního autonomního statutu obou entit, jednání mezi Kyjevem a reprezentacemi těchto autonomií, vyhlášení amnestie na všechny trestné činy spáchané od počátku konfliktu na Východu Ukrajiny…

Snad už jen poznámka: Podle průzkumu veřejného mínění největší pozornost Ukrajinců vzbuzuje přání, co nejdříve vést jednání právě s cílem uvolnit napětí. Když Ukrajina stále tvrdí, že jsou to jejich občané, tak proboha s kým jiným jednat, než se svými občany.

Pokud tedy poslanec Ondráček navštívil toto území, je třeba jeho aktivity hodnotit kladně. Získává si podklady pro závěry, jaký je stav na úrovni možné spolupráce východu Ukrajiny s Kyjevem. A to je užitečné.

A pokud Tomáš Petříček pokládá za porušení zahraniční politiky ČR tento jeho příkladný postoj a fňuká, že jej Poslanecká Sněmovna včera neodsoudila, potvrdil jen to, co opakuji: Tomáš Petříček je jednotkou politické blbosti.

A teď k tomu druhému šíšulovi. Doc. Staněk, kterého ČSSD silou odvolává, ač rozkryl korupční mechanismy ve svém rezortu a voliči ČSSD, ale i rozumní lidé mimo mu tleskají, zatímco kalouskovští umělci plivají oheň a síru, má být zaměněn podivnou postavou místopředsedy ČSSD Šmardy. No nechci být krutý, ale slyšel jsem jej hovořit asi 7 minut. Ten styl, ta argumentace, to umělecké vyznění odpovídá mým kontaktům s vychovateli ve věznicích. Staněk je proti němu Bůh.

Zasaďme si tu situace do právě proběhlých voleb. Milióny chvilek bojovali proti Babišovi a jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti a hystericky požadovali její odstoupení. Babiš neustoupil a ve volbách zvítězil. Totéž platilo o ČSSD a ministru kultury Staňkovi, Hamáček se po….. a ČSSD utrpěla fiasko. Prostě Staněk se stal bojovníkem proti aroganci umělecké fronty a proti jejich korupci, která do nás neustále hustí, jak jsme špatní a jak oni jsou výjimeční a zadupejme Zemana či Babiše.

Ovšem tandem Hamáček – Onderka nic nepochopili. Ministrem kultury bude Šmarda, i kdyby trakaře padaly.

Dál nekomentuji, a nebo jen lehce.

Nebylo by fakt už lepší, aby ČSSD z vlády odešla? Kdo to má vydržet.

Výsledek by byl rozhodně lepší. Buď by se Babiš opřel obdobným způsobem jako o komunisty tentokrát o SPD (a bylo by to výhodné – posilují a mají ve Sněmovně více mandátů) a nebo by se mohlo doškobrtat k předčasným volbám, které s ohledem na možnost, že destruktivní a hysterické síly pravice (mimochodem včera předseda lidovců Marek Výborný jednal kvůli technickému problému přidání 2 mld. Kč ve Sněmovně doslova jako nepříčetný)…

Chtělo by to rozhodně politickou scénu vyčistit.

Je pravděpodobné, že ANO by vyšlo posílené, a pokud by STAN, TOP 09 či KDU-ČSL odpadly, nebo alespoň dvě z nich, byla by naše politické scéna hned trochu normálnější…

No a pokud bude chtít zase vést týdny boje o ministra s chováním vězeňského dozorce na úrovni postu rezortu kultury, zcela jistě ji to voliči spočítají.

Šmarda a Petříček jsou prostě povedená dvojka...

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

autor: PV