Jiří Vyvadil: Takže Donalde, natři to té G7

V západním světě je jasně rebelem číslo jedna Donald Trump. Ruší mezinárodní smlouvy, vášnivě odmítá EU a v podstatě i NATO a mimo jiné i teď bojuje o zavedení cel na ocel a hliník, který by dopadl na svět, ale nejvíce se vzteká právě Evropská unie

Ostatní členové G7 už se na něj připravují.

Z principu mi G7 vadí pro svou nadutost a představu, že jakoby řídí civilizovaný svět a jako jsou jako důležití. Blbost. Z ekonomického hlediska nikoliv, ale z geopolitického zcela jistojistě by tam mělo být Rusko, které dnes rozhoduje o průběhu procesů na Blízkém východě, ale nejen tam.

Vyrazili ho kvůli tzv. anexi Krymu. Asi tak: Od prvního dne majdanu jsem psal články, ať se Západ nepokouší dělat cokoliv proti Rusku, že přijde občanská válka a že východ Ukrajiny naprosto logicky se tak či onak odtrhne. Dnes naši generálové a bohužel ve vrcholných funkcí NATO plácají, že to nemohli tušit. Když jsem to předvídal já, bez jakýchkoliv vojenských zkušeností, měli to očekávat také. Ale hlavně zabránit tomu. No nic, nezabránili a teď skučí.

Rusko tam tedy není a ani po tom netouží a tvrdí, a právem, že jedině světově reprezentativní je G 20.

A je tady ještě jedna věc: Trump otevřeně vyhlašoval izolacionismus a plní jej dokonce důsledněji, než kdo očekával.

Nejsem ekonom, ale zdá se, že mu ekonomika šlape, a mně dělá radost, jak dokazuje opak všem těm rádoby skvělým ekonomům.

Zajímá ho v podstatě jen hospodářství Ameriky a péče o své dělníky. Ale to je v pořádku. Není to úplně bez výjimek.

Ten přežilý západní svět se mění a Trump při jeho rozpadu je hlavním hybatelem.

Bude zde něco jiného, a pokud Trump zvítězí i na příští období, a člověk by to neměl vylučovat, ještě více se Trump stáhne do své země.

A to je skvělá zpráva. Konečně americký prezident, který nevyvolává nové války a myslí jen na svou vlast.

Takže Donalde, natři jim to…

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Držme si klobouky, Západ jede z kopce a všechny cesty vedou k Putinovi... Jiří Vyvadil: Česko se všehoschopným liberálům musí bránit. Palec vzhůru pro Slušné lidi Jiří Vyvadil: Co přijde za tři neděle? Nějaká válka, či další barevná revoluce? Jiří Vyvadil: Julia Skripalová se chce vrátit do Ruska, které ji údajně chtělo zavraždit. Kalousku či Hamáčku, dobré, co?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV