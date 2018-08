Jiří Vyvadil: Tomio výběrem kandidátů do Senátu fakt zabodoval

Už to, že havlisté typu Janďourka, Jakuba Jandy či šíleného Rejžka vyšilují, je dokladem, že Tomio Okamura vybral dobře.

Nechci příliš lhát, komunální či senátorské volba mě v podstatě nezajímají. Ale tak výrazná jména se kterými Okamura přišel, jména, která umí jít proti proudu jsou zárukou, že volby také mohou být zajímavě. A kdyby kluci náhodou prošli, pak by Senát oživili. Dívat se na ty utahané havlisty už totiž nemá smysl.

No Tomio, je to skvělý krok.

autor: PV