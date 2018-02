Jiří Vyvadil: Totalitou v koncentrované podobě je Václav Moravec

Dnes večer bude mít faktický vlastník údajně naší veřejnoprávní České televize Václav Moravec pořad „Totalita“ na ČT 24. Má to logiku, že jeho hlavním propagandistou má být on a přiznávám, že ač platím poplatky, opět se na jeho soukromý job dívat nebudu. Předem vím, k jakým závěrům dojde, předem vím, kdo bude odsouzen.

Václav Moravec je totalitou a sám na sobě to mohu objektivně vysledovat.

Podle výzkumu CVVM v roce 1995 tehdy obecně sdělovacím prostředkům optimistická většina společnosti a jistě i včetně mě tzv. sdělovacím prostředkům důvěřovalo 73 % posluchačů, čtenářů, diváků. A možná stojí za poznámku, že represivním složkám, armádě a policii důvěřovalo v roce 1995 cca 38 %.

Tehdy jsem názory Václava Moravce ne sice vždy, ale tak ze 70 % bral.

V minulém roce naopak tisku důvěřovalo 31% a televizi 35%, zato armádě cca 66% a policii 63%.

Dnes Moravec představuje toralitu.

Totalita je, že se vnucujete určitý názor svým adresátům, ví se, že se mu nevěří, ale protože je autor vždy přesvědčen, že on a nikoliv adresáti mají pravdu, cítí právo, pokud máte možnost, že můžete jim tento názor vnutit.

O tom jistě byla přesvědčena KSČ a jejich média před rokem 1989 a o tom jsou přesvědčeny i dnešní tisk či dnešní televize.

Situace pro věrohodnost tisku či televizi je skutečně děsivá. A není žádný rozdíl mezi tím, jaká byly situace před rokem 1989 a dnes. Dokonce bych řekl, že tehdy přece jenom lidé sdělovacím prostředkům důvěřovali trochu více.

Ano, je zde samozřejmě rozdíl, ale ne o moc veliký. Když Okamura řekne, chtějí jej pravicově bolševické bojůvky lidovců či části ČSSD vedených Milanem Chovancem stíhat. Nakonec ho ovšem niokdo stíhat jistě nebude ani nemůže.

No on to skutečně nebyl nacistický koncentrační tábor a skutečně byl od počátku určen jako pracovní tábor práce se štítících kriminálníků a teprve posléze mimo kompetence českých úřadů byl určen v tom obecném slova smyslu pro internaci kočujícího obyvatelstva a ještě později vedoucí SS Himmler určil, že jeho obyvatelé musí být odvezeni do Osvětimi.

Že se tohoto tématu chytají lidovci je logické. Vítali vznik 2. republiky jako negace demokratické 1. republiky Msaryka a Beneše a dodnes aplaudují nárokům sudetských Němců, což jsou přeci, jak říkal Herman strýc Brady naši milovaní Landleute – krajani.

První republika se bála kočujícího obyvatelstva, jejího chování, sklonu k trestné činnosti atd, k neochotě pracovat. Ano místní strarostové se prostě báli – jak se přesně říkalo – Cigánů, protože si s nimi nevěděli rady. A byl to celoevropský problém a je to vlastně vlastně dodnes.

Mimochodem připomeňme si, že Francouzi bojují proti kočujícím cigánům, ale nenacházejí již odvahu bojovat proti zpravidla islámským migrantům, kteří po sobě střílejí a tvoří zárodky vzpoury, protože to by média neakceptovala.

Mám své informační zlozvyky ještě z dob, kdy jsem byl poslanec a senátor. Každý den kupuji Právo, Dnes, Lidové noviny a Hospodářské noviny. Kdysi jsem věřil nejvíce Právu. Dnes vím, že Právo se svými autory Mitrofanovem, Pehem, jakýmsi Koukalem, Jelínkem každý den tupě vystartují proti Babišovi a Zemanovi a toto médium, které by mělo odrážet názor běžných a prostých občanů názory levicových lidí už na to dávno zapomnělo. Nevím, z čeho Právo žije, možná ze setrvačnosti. Nevím, kdo jej platí. Já sám tím jedním výtiskem to neutáhnu. Je šílené. Hospodářské noviny samozřejmě pořád předkládají svůj pohled světa, který se trvale liší od skutečnosti a trvale se například Honzejk mýlí v tom, jak věci dopadnou, ale zdá se, že defraudant Bakala je předzásobil.

Takže jen plácají, plácají a nikdy se neomluví za to, že se opět zmýlily.

Česká televize je ovšem fanatické goebelskovské superunikum.

A zneužívá toho, že člověk politický, což jsem stále jaksi i já se např. 12-13 let dívá na Otázky Václava Moravce. Před takovými 12-13 lety jsme byli na stejné vlnové délce.

Dnes vím, že zejména jeho druhá Moravcova část bude trvale opakovat o tom, že Zeman s Babišem prosadili ústavní puč a pozve si na to lidi, o které by jinak v České republice nebyl zájem: Přibáň, Pehe, Kysela, Winkler… A jeho jediným cílem je vytvořit depresi.

Vždy se mýlí. Samozřejmě, že znovu a znovu zvítězí Zeman či Andrej Babiš a znovu a znovu budou poraženi jeho lidovci, topkaři, Chovancové.

Ano, až dneska večer Moravče budete mluvit o totalitě, pak jejím největším výronem je Vás pořad a jeho druhá část určitě.

Lidé chtějí v něco věřit, v zásadě se věci daří, je nízká nezaměstnanost atd. Ale Moravec dělá vše proto, aby současnou v zásadě velmi dobrou situaci označil jako hrůzostrašnou, totalitní a bezútěšnou.

Kdysi měl pravdu, ale dnes i za mé peníze šíří nenávist, zlobu a beznaděj.

Takže:

Pane Moravec, už toho mám dost. Jest mnohem větší manipoulátor, než ČT před rokem 1989. I díky Vám této televizi věří ještě méně diváků než kdysi.

Od příští neděle budu sledovat každý Váš pořad. Kdykoliv budete šířit poplašnou zprávu, způsobilou vyvolat u obyvatelstva vážné znepokojení, podám na Vás trestní oznámení.

Nejste beztrestný.

Demokracie se musí umět bránit i těm, kdo si přisvojují její význam a jejím jménem šíří zoufalství.

Tím pachatelem jste Vy.

Jste Totalitou.

autor: PV