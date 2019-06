Jiří Vyvadil: Včerejší debakl opozice je zvlášť cenný. Nejsme Slovensko…

V každém případě platí, že jsme zažili v Česku mnoho politických orgií proti Zemanovi a Babišovi, ale ta současná, při které podpořila při návštěvě Česka protivládní a protizemanovské aktivisty chvilek nová prezidentka Čaputová svou délkou, vyostřenností a vytrvalostí i plným zapojením novinářů České televize nepochybně byla největší.

Tím spíše je pro vládu Andreje Babiše cenný výsledek a je cenný hlavně pro Českou republiku, protože jsme nepropadli chaosu „středoevropské barevky“, kterou zvlášť brutálně na Slovensku spoluorganizoval Čaputové předchůdce Kiska, který své kroky pečlivě konzultoval podle některých zdrojů s největším mágem barevných revolucí Sorosem, jemuž se podařilo dosáhnout odvolání premiéra Fica a jeho nahrazení Pellegrinim.

Česko tak zůstává stabilní tak jako Polsko či Maďarsko, kde vládnoucí strany úspěšnou vlastenecko – sociální politikou dosahují až triumfálních výsledků. Právo a spravedlnost míří k zářijovým volbám se 42% podpory a zřejmě opět má šanci vládnout samostatně a o Fidesz Orbána s jeho aktuálními preferencemi přes 52% ani nemluvě.

Česko je samozřejmě v mnoha ohledech mentálně jinde. Především na rozdíl od až fundamentalistického katolicismu Poláků i Maďarů Čechům více vyhovuje pragmatický a neideologický postup Andreje Babiše, který se mimo jiné projevuje i na půdě Evropské unie, kde spolu s ostatními premiéry VR má sílu postavit se například systému Spitzenkandátů na funkci předsedy komise, kdy jak lidovec Weber, tak socialista Tindermans se vyžívali v šikanóznímu chování vůči zemím V4, jen proto, že jsme odmítali naivistickou promigrační politiku a teorii kvót. Hrozili nám vyhoštěním ze Schengenu, škrtání dotací apod.

Když Západ popadne davová psychóza, je nebezpečný. Známe to z případu nejen vítací politiky a kvót v politické oblasti, ale i v oblasti životního stylu, typu akce Me too, genderismu apod. Víme, že se nám Evropská unie bude mstít a to i díky jejich zdejším napomáhačům z řad udavačských Pirátů, lidovců, topkařů i ódesáků.

A víme také, že samozřejmě opozice za pár měsíců znovu vystartuje.

I Andrej Babiš samozřejmě bude muset přidat. Pro začátek by bylo dobré, aby se poučil u kolegů v Polsku či Maďarsku. Zcela určitě a správně u nás podchytil důchodce. Ale rozhodně by si měl podchytit i mladé lidi. Polská reforma na výrazné snížení daní mladým lidem, která bude startovat na podzim spolu s jejich volbami je skvělým případem.

Ne, nejsme Slovensko. A jde o to, abychom se jím nestali.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

