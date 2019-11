Jiří Vyvadil: Výročí pádu Berlínské zdi a mozková smrt NATO…

Ale protože vše souvisí se vším, všichni prozápadní euroatlantisté pád Berlínské zdi často srovnávali vítězstvím Západu nad Východem, který až triumfalisticky spojovali s existencí Severoatlantické aliance případně Evropské unie.

Nuže ten „úspěšný“ vývoj od pádu Berlínské zdi a porážky Východu, čti Ruska a jeho dnešních spojenců Číny, Indie, Turecka, Iránu. atd, atd. lze vyhodnotit slovy Emanuela Macrona jako mozkovou smrt.

Obratem nastal zuřivý ryk proatlantických jestřábů, Poláci označili Macrona za užitečného idiota Vladimíra Putina, Merkelová byla rozhořčená a Stoltenberg, který má v popisu práce sunout Západ, a tedy i nás do válečného konfliktu s Ruskem a jeho spojenci cosi blekotal, kolik se udělalo práce.

No a jaké krásné, když si vzpomeneme na humanitární bombardování Jugoslávie, válku v Iráku, válku v Libyi, podporu džihádistů v Sýrii.

A skutečně strategickým úspěchem aliance je agrese Turecka do Sýrie, bez jakékoliv konzultace s NATO. A má pravdu Macron, že nikdo neumí odpovědět na otázku, co by se stalo, kdyby syrská případně ruská vojska na tureckou armádu zaútočila. Platí článek 5 či neplatí? A když platí bude kvůli tomu 3. světová?

Otázky které Macron položil byly zcela správné. A je nepochybné, že události na syrsko – tureckých hranicích prakticky paralyzují celou alianci.

Vyrazit Turecko nelze, protože pakt takovou možnost neobsahuje. A hlavně kdyby NATO Turecko vyrazilo, nastal by takový bengál, že to nikdo neviděl. Erdogan, jehož největším spojencem je Vladimír Putin, který má objektivně snad největší geopolitický vliv ve světě, ne proto, že by měl nejěvětší armádu, ale proto, že umí spojovat diplomacii i vojenský zásah a udržuje skvělé vztahy s každým, kdo o to stojí, nikoho nesoudí, a často spojuje ty, kteří se do krve nenávidí…

No a když si k tomu přidáme nijak skrývaný odpor Donalda Trumpa, prezidenta USA k NATO, které opakovaně označil – a samozřejmě, že správně – jako relikt studené války, tak je možná uzavřít, že NATO coby příklad politického Západu fakt zažívá svou mozkovou smrt.

A nemělo by nás mást, že tu a tam ještě s sebou cuká.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

Psali jsme: Jiří Vyvadil: Viktor Orbán je středoevropská jednička… Jiří Vyvadil: Děkujeme za obnovu StB, pane Hamáčku Jiří Vyvadil: Jsme sví, Zbyňku, velmi sví… Jiří Vyvadil: Jaromír Jágr by byl skvělým prezidentem…

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.