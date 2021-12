Jiří Weigl: Covidové paradoxy

reklama

Nejde pouze o to, že vakcinace není žádnou tečkou za epidemií a ochranou druhých, jak nám s neochvějnou jistotou tvrdili před časem „experti“, kteří o věci vědí evidentně totéž, co všichni ostatní, tj. nic. To jim ovšem nebrání se stejnou suverenitou hlásat další pravdy a sedět na týchž židlích bez ohledu na to, že se evidentně a prokazatelně mýlili.

Nikdo se například nesnaží vysvětlit, jak to, že Česká republika byla loňskou zimu s 15 000 nakaženými na 100 000 obyvatel vůbec covidem nejpostiženější zemí světa a letošní podzim je znovu s 20 000 na absolutní špici, momentálně bojuje o druhou příčku nejnakaženější země na světě s bratrským Slovenskem. Jak je to možné, co tzv. promoření, proč v našem případě nefunguje? Přitom v očkování sice mírně zaostáváme za západní Evropou, ale cca 60% proočkovanost není vůbec špatná. Jak to, že virus je u nás tak strašně nakažlivý, zatímco v zemích, které uplatňují minimum opatření je situace řádově lepší? Nevymlouvejme se na švejkovské kverulantství, jak se nám snažili různí pseudoodborníci předhazovat, protože čísla nakažených dramaticky rostou i v našem blízkém okolí, např. v Rakousku nebo Sasku či Braniborsku s tamější příkladnou německou disciplínou.

Všechny ve světě však naše problémy nechávají v klidu, protože dnes tu máme strašlivou jihoafrickou variantu viru zvanou omikron, která prý v hrůznosti překoná vše dosud viděné. A to je problém. Tak praví alespoň WHO a tvrdí všemožní odkudsi se náhle zjevivší „odborníci“ a hystericky vykřikují hlavní média. Stádo se dává do klusu – nejdříve Británie, ČR vzápětí a pan všichni ostatní zakážou lety do Jižní Afriky a uvězní v karanténě každého, kdo se o tuto zemi jenom otřel. Izrael dokonce uzavře kompletně na dva týdny své vlastní hranice v hrůze z mytického omikronu. Přitom o skutečném chování této konkrétní mutace nemůže něco určitého nikdo vědět. Je prostě příliš brzy.

V samotné Jižní Africe se nic mimořádného neděje, žádná dramatická exploze covidu, jako je tomu například u nás, tam neprobíhá. Pro ilustraci v době, kdy celá hysterie vypukla, 25. 11. 2021 v 60 miliónové JAR odhalili 2 465 nových pozitivních případů nákazy. V desetimiliónové ČR to bylo tentýž den 27 819, ale přesto všichni jako pominutí křičí, že jihoafrická mutace je strašlivě nakažlivá a že se musíme znovu bát. Česká mutace není zřejmě dost sexy, aby připoutala pozornost pokrokového západního světa, přestože je tak nakažlivá, že jsou momentálně v karanténě i po očkování pozitivně testovaní ministr zdravotnictví, hlavní hygienička a dokonce i třikrát očkovaný prezident republiky, který nového předsedu vlády jmenuje z plexisklové kukaně.

Jižní Afrika se však hodí z jiného důvodu. Vedle jiných národností tam žijí i početní bílí Afrikánci holandského původu, kteří mají zvláštní hlubokou historickou vazbu na Nizozemí, kde právě v minulých dnech proběhly v Evropě nejdramatičtější a nejnásilnější protesty a vzpoury občanů proti nastupující covidové diktatuře. A toho je třeba využít a vzpurné Holanďany zastrašit.

A tak dnes můžeme číst, že na palubách dvou letadel přiletěvších v sobotu do Amsterdamu z jihoafrického Johannesburgu byly desítky nakažených covidem, pravděpodobně onou strašlivou mutací omikron. Bojte se Holanďané, bojte. Jak se desítky nakažených v relativně covidově nedramatické Jižní Africe dostaly na palubu letadel směřujících právě do proticovidovou rebelií zasaženého Holandska se nikdo nesnaží vysvětlit. Proč desítky nakažených nevypadávají i z letadel směřujících z Jižní Afriky do New Yorku, Tokia nebo Sydney nikoho nezajímá. Proč není Holandsko zasaženo stovkami covid pozitivních pasažérů z nejvíce na světě nakažené Prahy už neřeší vůbec nikdo.

Je na tom covidu stále něco velmi podivného.

Jiří Weigl, výkonný ředitel IVK

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause.

