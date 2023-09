Jiří Weigl: Dopadá to jako vždycky

Médii proběhly zprávy o tom, že dovoz ruského plynu do Evropy po vojenském napadení Ukrajiny Ruskem výrazně klesl, zato však od počátku agrese dynamicky roste dovoz ruského zkapalněného plynu do Evropské unie. Proti období před válkou prý vzrostl o 40% a vykazuje stále silně rostoucí trend. V některých zemích hrají ruské dovozy LNG podstatnou roli – například Španělsko, které právě předsedá EU, nebo Belgie jsou těsně za Čínou jeho hlavními odběrateli z Ruska.

Podle sdělení tisku prý EU nemá v plánu rychle rostoucí objem ruského zkapalněného plynu omezit. Česká média zmiňují podivení britského listu Financial Times nad tím, že orgány EU pracují tak tvrdě na tom, aby se odstřihly od dodávek ruského plynu prostřednictvím plynovodů, jen proto, aby je nahradily dodávkami (ruského LNG) po moři.

Obzvláště pro Českou republiku, která přišla zničením a uzavřením ruských plynovodů do Evropy o postavení tranzitní země, je to smutný výsledek. Dříve jsme laciný ruský plyn dováželi plynovody a inkasovali za jejich provoz vysoké tranzitní poplatky. Teď budeme ten samý plyn kupovat přes evropské přístavy draho zkapalněný, budeme muset investovat do vybudování potřebné dopravní infrastruktury a za všechno platit a platit. Že jde o ruský plyn, nebudeme možná ani vědět. Prostě to dopadlo jako v EU vždycky všechno a čeští spotřebitelé to také jako vždycky zaplatí.

S dopravou to u nás také nebude žádná sláva, i když ministr Kupka se snaží tvrdit opak. Ekologická organizace Děti Země, proslulá dlouholetým kverulantským torpédováním stavebních řízení silniční a dálniční infrastruktury, napadla podle sdělení tisku jako jediný účastník řízení dostavbu dálnice D11 z Královce do Trutnova, aniž sdělila důvod svého nesouhlasu. Začátek stavby se plánoval na letošní listopad. Ministr Kupka a ředitel ŘSD se chystají vypravit za ekovyděrači a prosit je o smilování. Polská dálnice již dosáhla společné hranice, zatímco dostavba na české straně se odsouvá donekonečna.

Když tak hlasitě závidíme Polákům jejich úžasně rychlou výstavbu dálniční sítě, měli bychom vzít v úvahu, že to není jen věc předpisů, ale i celkového přístupu státu k ekovyděračům a ekoteroristům, kteří si u nás zvykli brát si zemi jako rukojmí. V dnešním Polsku jim pšenka nekvete, zato u nás žijí z dotací Ministerstva životního prostředí a kdoví jakých ještě dalších veřejných peněz a ústavní činitelé před nimi s prosíkem klečí.

V Praze ekoteroristická organizace Poslední generace měsíce blokuje dopravu na nejfrekventovanější tepně za milostivé blahovůle policie i magistrátu hlavního města. Když frustrované veřejnosti začala docházet trpělivost, odvážili se radní přesunout demonstraci vydírající úřady pro splnění požadavku zavést povinné omezení rychlosti ve městě na 30 km/h z magistrály na chodník. Jejich hrdinství nemělo dlouhého trvání – příslušné nařízení radnice zrušil soudce městského soudu Ladislav Hejtmánek, píše server Echo 24. Ekoteroristé tak mají podle práva(!!) svobodu brát občany jako rukojmí, dělat si, co chtějí, a česká veřejnost je podle soudu povinna to trpět a ustupovat jim.

Pan prezident Pavel a jeho poradní panel touto smutnou kauzou získali dobrý tip na kandidáta do Ústavního soudu – soudce Ladislav Hejtmánek prokázal oddanost vyšší zelené pravdě a jejím pokrokovým věrozvěstům a určitě nebude váhat dále omezovat svobody občanů ve jménu planety, přírody a zeleného náboženství. A to se dnes cení. Je jisté, že Senátem ovládaným současnou pokrokovou vládní koalicí takový kandidát určitě bez problému projde. Tak jenom s chutí do toho.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

