Babinec, Vidoulský: Policie pod Rakušanovým vedením je čím dál horší

Domníváme se osobně, že to rozhodně není odborník na svém místě. Vzorem je i poslední případ - Jiřikovský. Jak je to možné, že při předvedení někoho k policejnímu výslechu je použit útvar rychlého nasazení? Nestačilo by, aby tuto činnost vykonávali členové příslušného místního oddělení policie? Není to špatná metodika a organizace práce ministerstva, že nedokáže vést jednotlivé složky policie tak, aby reálně posuzovaly nutnost zásahů jednotlivých složek a útvarů? Není to zbytečné nasazování elitních útvarů zejména proto, když potom chybí tam, kde je jejich nasazení opravdu nutné? Proč je posílán útvar rychlého nasazení k předvedení výslechu podezřelého, jako by se jednalo o nebezpečného vraha? A není to také zbytečné plýtvaní peněz daňových poplatníků? A kdo z vás viděl naposledy policistu hlídkovat na ulici, nebo při řízení dopravy? Proč nejsou pěší hlídky policie na nebezpečných místech, o kterých všichni ví, že se tam schází feťáci, bezdomovci a násilnické gangy? Proč se dříve lidé nebáli, a bylo všude bezpečno? A to nejen ve dne, ale i v noci? V Praze na Petřín a do Stromovky se chodilo i v noci, a nikdo se nemusel bát násilí nebo přepadení. Dnes se, na některých místech, bojí lidé chodit i ve dne!? Připadá nám, a je to čistě náš osobní názor, že současná policie spíše jen svoji práci předstírá, než aby ji vykonávala poctivě. Není to snad tím, že na ministerstvech a na vedoucích funkcích nejsou odborníci, ale amatéři? Před námi jsou volby do poslanecké sněmovny. Neměli by se lidé zodpovědněji zamyslet, zda volit odborníky, nebo amatéry? Ale, jak to rozeznat, zda je skutečným odborníkem, nebo jen dalším korýtkářem? Možná, že by nebylo od věci kdyby se některým z těch, které máme volit, implantovala umělá inteligence.
MUDr. Bohdan Babinec, CSc.
Viktor Bedřich Vidoulský
autor: PV