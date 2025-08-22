Zdeněk Joukl: 21. srpen 1968 a tolerance mezi námi

Byli jsme překvapení, naštvaní, zklamaní, ale jednotní v odporu proti okupantům. Dokonce i komunisté vraceli ve velkém své stranické legitimace. Takovou jednotu národa jsem zažil pak ještě jednou – při Sametové revoluci. Národ v krizových situacích je velmi důležitý. Tvoří kořeny života občanů (stejně jako rodina, sousedé, přátelé…). Proto také občanskou společnost považuji za méně stabilní než společnost národní. Beru ji vlastně jako náhražku národní společnosti pro případ, že na daném území původní národ neexistuje (například, když byl vyvražděn tak jako v Americe).
Jenže..., jak opadne ohrožení, nebo tehdy, když nezbývá nic, než se s okupací vyrovnat, tak opět vylézají na povrch některé špatné vlastnosti lidí. U nás jsou to typické vlastnosti závist, netolerance...
Občas zaslechnu v médiích větu: „prezident, migranti, klimatické změny... rozdělují naši společnost“. Není to pravda. V demokratické společnosti má každý právo na svůj názor.
Ten má dle Ústavy i právo prezentovat (nejde-li o porušování zákona – například propagace fašismu, komunismu atd.). To, co společnost rozděluje je netolerantnost k názorům druhých. Tvrdím, že to, že má někdo jiný názor ještě neznamená, že je hlupák. Znamená to pouze to, že žil v jiném prostředí, byl jinak vychováván, četl jiné knížky, měl jiné přátele…
A proto více tolerance!
Tolerance vede k lepší spolupráci na projektech pro lepší život občanů. Je absurdní, když dobrý návrh pro občany je smeten ze stolu vládnoucí skupinou politiků, jenom proto, že s ním přišel někdo z „opoziční, konkurenční“ strany!
Demokracie a její „přítelkyně“ tolerance by měly být vyučovány ve školách, a měly by být také námětem na občasné besedy v TV.
Možná, že by nebylo na škodu se zamyslet i nad tolerancí vlastní.
Právě netolerance, mimo jiné, vedla vedení Sovětského svazu k vojenské invazi na naše území 21. 8. 1968.
Na závěr jsem si dovolil trochu upravit známé heslo pana prezidenta Václava Havla na:
„Ať pravda a tolerance zvítězí nad lží a nenávistí.“
Zdeněk Joukl, praktický sociolog, Senior roku atd.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV