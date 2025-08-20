Jiří Halík: Zásadní projev premiéra Petra Fialy

Vážení občané ČR.
Opozice, dozoláti a Putinovci šíří lži a dezinformace, že moje vláda a moje osoba premiéra je nejhorší na světě a že se občanům pod mojí vládou nevede dobře, ba přímo zle.
Rozhodl jsem pro toto zásadní prohlášení.
Spojil jsme se s velitelem Blanických rytířů na úpatí hory Velký Blaník, kteří jsou připraveni z Veřejné skály zasáhnout, pokud bude naší zemi nejhůře.
Obdržel jsem zprávu, že rytíři ze skály nevyjdou.
Tato zpráva je pro mne jasným a zřetelným signálem. Opozice, dezoláti a Putinovci šíří bezbřehé lži.
Na základě tohoto signálu vím, že vláda pod mým vedením je nejlepší vládou, kterou tato země měla.
To je také důvodem, proč jsem se s klidným svědomím, v předtuše jasného vítězství ve volbách, rozhodl pro zaslouženou dovolenou. A i proto, abych zavřel ústa některým rádoby novinářům, kteří píší, že na záda mi dýchá hyperaktivní Babiš.
Ať si dýchá, jednou mu dech musí dojít. A v tom je moje síla.
Jak říkám, já, nejlepší premiér. Když si lehce poopravíme výroky našich prezidentů T.G. Masaryka a Václava Havla, mně se bude žít skvěle.
- Nebát se nekrást
- Pravda a láska zvítězí lží a nenávistí.
Poopravit a popravit, to je přece také jen detail jednoho "o"
Na nějakém "a" a "nad" přece nezáleží. To jsou jen slova, slova, slova.....
Navždy Váš nenahraditelný vůdce Petr Fiala.
P.S. To je úvaha o tom, jak uvažuje Fiala.
autor: PV