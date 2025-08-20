Jiří Halík: Zásadní projev premiéra Petra Fialy

22.08.2025 15:26 | Glosa

Humorné pojetí fiktivního projevu premiéra Fialy z pera Jiřího Halíka.

Jiří Halík: Zásadní projev premiéra Petra Fialy
Foto: FB účet Petra Fialy
Popisek: Petr Fiala

Vážení občané ČR.

Opozice, dozoláti a Putinovci šíří lži a dezinformace, že moje vláda a moje osoba premiéra je nejhorší na světě a že se občanům pod mojí vládou nevede dobře, ba přímo zle.

Rozhodl jsem pro toto zásadní prohlášení.

Spojil jsme se s velitelem Blanických rytířů na úpatí hory Velký Blaník, kteří jsou připraveni z Veřejné skály zasáhnout, pokud bude naší zemi nejhůře.

Obdržel jsem zprávu, že rytíři ze skály nevyjdou.

Tato zpráva je pro mne jasným a zřetelným signálem. Opozice, dezoláti a Putinovci šíří bezbřehé lži.

Na základě tohoto signálu vím, že vláda pod mým vedením je nejlepší vládou, kterou tato země měla.

To je také důvodem, proč jsem se s klidným svědomím, v předtuše jasného vítězství ve volbách, rozhodl pro zaslouženou dovolenou. A i proto, abych zavřel ústa některým rádoby novinářům, kteří píší, že na záda mi dýchá hyperaktivní Babiš.

Ať si dýchá, jednou mu dech musí dojít. A v tom je moje síla.

Jak říkám, já, nejlepší premiér. Když si lehce poopravíme výroky našich prezidentů T.G. Masaryka a Václava Havla, mně se bude žít skvěle.

  • Nebát se nekrást
  • Pravda a láska zvítězí lží a nenávistí.

Poopravit a popravit, to je přece také jen detail jednoho "o"

Na nějakém "a" a "nad" přece nezáleží. To jsou jen slova, slova, slova.....

Navždy Váš nenahraditelný vůdce Petr Fiala.

P.S. To je úvaha o tom, jak uvažuje Fiala.







