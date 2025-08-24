Zelenskyj a jeho zločinecký, nacistický režim, jak to pojmenoval jeho bývalý poradce Alexej Arestovič, překonal míru „kreativity“, kterou jsme si nedovedli v historii Evropy představit. Sliby ukrajinským občanům, že přivede Ukrajinu do EU zahájil tím, že Ukrajinci vyhodili německo-ruský plynovod do povětří. Nyní má asi představu, že přístupové rozhovory do EU znamenají, že se eurounijním státům jako Maďarsku a Slovensku budou vyhazovat ropovody a s delšími či kratšími přestávkami na ně bude ukrajinská branná moc útočit. Je vidět, že EU se chová jako stará bezzubá stařena, která ani není schopna přijmout rozhodnutí po tomto zločineckém aktu. Ne nadarmo se říká „čiň čertu dobře a peklem se ti odmění“.
Prezidentu Trumpovi musí být jasné, díky dokonalým zpravodajským informacím, které mu tajné služby poskytují, jak to na Ukrajině funguje. Proto také, jak se veřejně spekuluje, že kandidátem na prezidenta, který by se mu líbil, je Alexej Arestovič. Kdyby si Trump nehrál na takového, v přeneseném slova smyslu pánaboha, tak by tu válku mohl opravdu během měsíce ukončit. Ale to by znamenalo nedodávat zbraně na Ukrajinu, nesdílet s tímto nacistickým režimem zpravodajské informace – tak by mohl získat vysněnou Nobelovu cenu míru. Jak psal Paul Craig Roberts: „Rusko není agresor, je jím Západ, zejména Spojené státy, které byly hlavním strůjcem protistátního puče na Ukrajině a mají lví podíl na nacifikaci Ukrajiny. Proto chápu cíl ruské speciální operace, a tím je denacifikace Ukrajiny. Otázkou je, zda je to cíl možný, nebo ne.“
Prezident Trump dobře ví, že zločin válečné agrese je jeden z nejvážnějších zločinů v mezinárodním právu. Rovněž taky ví, že USA drží historicky prim v počtu nezákonně rozpoutaných válek, kde zemřely stovky milionů civilistů. (Zdroj: Nezákonné války.) Také si myslím a jsem o tom přesvědčen, že svět by rád oficiálně obchodoval s Ruskou federací a určitě k tomu časem i dojde. Jenom pro připomínku, nezávislá Ukrajina vznikla na základě Deklarace o národní suverenitě v roce 1990. V tomto dekretu bylo jasně uvedeno, že Ukrajina bude navždy bez jaderných zbraní a bude neutrálním státem, který není členem žádného seskupení. Vlastní deklaraci Ukrajina porušila a stala se tak nejen kleptokratickým státem s největší korupcí na světě, ale také žalářem svobody. Vzhledem k tomu, že národními hrdiny Ukrajiny jsou váleční zločinci, jejichž sochy jsou rozesety po celé Ukrajině, podle mého názoru civilizované země, které bojovaly proti nacistickým zrůdám v uniformách SS během 2. světové války, by neměly ukrajinskému režimu vyjadřovat podporu. První krok udělal až nový polský prezident Karol Nawrocki, který prohlásil: „Banderovská nacistická symbolika je nepřípustná, byli to vrazi a zvrhlíci.“ (Zdroj: Polsat News.) Následovalo vyhoštění přibližně 150 Ukrajinců.
Nástup nacismu je vždy stejný. Jakoukoliv politickou opozici považovali za zlo, které je třeba eliminovat. Po jejich nástupu k moci byly kampaně brutální. Nacistické kampaně byly systematickým procesem, který kombinoval falešné záminky, například požár Říšského sněmu, a zneužití legislativy, například zmocňovací zákon. Dalšími body bylo mimořádné násilí, jednotky SA, propagandistická diskreditace a nakonec zákon o jedné straně. Podobnost čistě náhodná, možná to vidíme někde na Východě.
A co říkají diplomaté k přijetí prezidenta Putina prezidentem Trumpem? Putinovo letadlo bylo při příletu doprovázeno stíhačkami USA. Toto je vyjádření velkého respektu k výše zmíněnému státníkovi. Nebyla to žádná demonstrace síly, jak psali někteří ideologové. Mimo jiné, toto se rovněž událo, když přiletěl čínský prezident, Putin i Trump do Saúdské Arábie. Když tam přiletěl bývalý prezident Biden, nic takového se neudálo. Prezidenta Bidena přijímal nějaký náměstek ministra zahraničí. Dovolím si podotknout, s osobnostmi jednají osobnosti na patřičné úrovni a s respektem.
Když přiletěl světový lídr Petr Fiala do USA, přišel zadním vchodem a prezident Biden si mohl, vzhledem ke svému kognitivnímu rozpoložení a díky Fialově angličtině, myslet, že jedná s někým z Mauritánie.
Vladimír Putin sedl do Trumpova auta, nikoliv do svého, a jeli spolu v jednom vozidle. V diplomatické mluvě se to nazývá podaná ruka a prezidenti měli alespoň čas spolu hovořit. Rovněž souhlasím s vyjádřením ministra Lavrova, že prioritní budou národní zájmy Ruska a USA, nikoliv Ukrajiny. Trump přistoupil na názor Putina, že je třeba vyjednat mír, nikoliv příměří, s čímž plně souhlasím. Ač někdy chaot, má to plně v rukou Trump podle výše zmíněného vzorce. Prezident Trump prohlásil, že Ukrajina bude muset přijmout dohodu z větší části podle ruských podmínek. (Zdroj: New York Times.)
Představitelé států, na které je poslední dobou soustředěna pozornost, se mi jeví jako účastníci absurdního dramatu. Trump hraje golf, kde za ním přijede tetka z Bruselu, o pauze ji napíše na papír kolik bude Evropa platit, a ta v předklonu odejde. Putin hraje šachy, ví co chce, a to ví také Trump. Zelenskyj hraje blázna, a německý kancléř Merz nehraje žádnou roli.
K zamyšlení na závěr: „Pokud chcete lidi donutit, aby souhlasili s válkou, musíte lidi, kteří jsou proti válce, prezentovat jako zrádce národa“ – kdo je autorem? Zelenskyj, nebo Goebbels?? Uvědomme si, že toto jednání Trump – Putin bylo předjednáno tajnými službami minimálně půl roku předem a formálně bylo vše již dohodnuto, a ostatní bylo pouze divadlo pro veřejnost. Jednání tajných služeb je vyšší formou diplomacie. Tak to vždy bylo i bude.
autor: PV