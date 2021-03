Josef Ježek: Blbost kvete

reklama

Počasí se v tuhle chvíli tváří, jako by už jaro převzalo svou vládu. Na procházce jsem zjistil, že první bledulky už vytrkují své bílé hlavičky. Ale pozor, je teprve březen a zima ještě dávno, alespoň u nás na horách, neskončila.

Nekvetou však jen poslové jara, Kvete i blbost, a to bez ohledu na roční období, ta totiž celoročně. Ostatně o tom píšu i ve svém dnešním sloupku. Ale není to jen česká specialita, kvete totiž celosvětově. V novinách jsem se dočetl, že v Holandsku řeší problém, kdo má přeložit poesii jakési černé americké básnířky, která recitovala svou báseň na prezidentské inauguraci. Byla vybrána jakási osoba (jak jinak nazvat tvora, která dává najevo svou „nebinární identitu“ i když je to ženská), která však, ouvej, je bílá. Podle názoru některých je nutné, aby tento úkol byl svěřen někomu, kdo je „neslouvavě černý“. To ovšem je, dle mého názoru, kominík taky.

Stejně tak v populárním animovaném seriálu Simpsonovi byl nahrazen herec, který už třicet let namlouval jednu z kreslených postaviček. Důvod? Postavička je černá a dabér je – bílý. Tak musí být nahrazen černým dabérem. Podle této logiky by ovšem postavu idiota musel namlouvat opět jen idiot. V dnešním světě by to asi nebyl problém.

Že v době, kdy světem otřásá nebezpečný virus má někdo takovéhle starosti, to mi hlava nebere. Jestli on to nakonec není trest za blbosti, které dnes kvetou všude kolem nás.

