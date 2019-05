Josef Ježek: To se mi snad zdá

28.05.2019 16:20

Dne 26. 3. 2019 přijal Evropský parlament usnesení č. 2018/2899 (RSP) o základních právech lidu afrického původu v Evropě. Asi si řeknete, no a co? To se nás přece nijak netýká, to je pro nějaké ty černochy, kteří tady žijí mezi námi. Tak to jste přátelé pěkně na omylu.