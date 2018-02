Josef Provazník: ČSSD škoda nebude. Plně si zaslouží skončit v propadlišti dějin

Socialisté už navíc dávno nehájí dělníky a nejnižší společenskou třídu vůbec. Jejich jediným zájmem je hájit údajná práva přistěhovalců, třetích pohlaví atd. A to i na úkor majoritní společnosti v daném státě. V tomto ohledu jim ale vyrostla konkurence v podobě Zelených, Pirátů a Žít Brno.

Tyhle tři obskurní partičky jsou asi pro jistou cílovku víc sexy a ČSSD tak zůstala viset ve vzduchoprázdnu. Nemá na to, aby oslovila ty své kýžené neziskovkáře a lidskoprávní aktivisty z pražské kavárny a zároveň od sebe odehnala manuálně pracující z měst a voliče z vesnice, které ulovili Okamura s Babišem.

Svým voličům se socani zošklivili fanatickým šířením multikulturalistické ideologie a také poklonkováním Evropské unii. A tuhle chybu dělají všichni socialisté v Evropě. V Nizozemsku totálně pohořeli ve volbách, to samé v Německu. No a v Rakousku socialist vyšoupli z koaliční vlády démonizovaní Svobodní.

Suma sumárum, já marasmu ČSSD vůbec nelituji. Nevím, v čem by jejich opětovný vzestup mohl přispět naší demokracii. A neví to ani ti, kteří socialistům přejí návrat na výsluní. Ohánět se tradicemi je mimo mísu. Socialisté jsou sice tradiční strana, ale přitom historii a tradice sami napadají a popírají. Aspoň teď tihle pokrokáři ochutnají svoji vlastní meducínu.

ČSSD nezachytila změny nálad svých voličů a nástup konkurenčních stran. Můj odhad je, že se možná socani dostanou na 12-15%, ale 25 - 30% už v blízké budoucnosti prostě nedají. A přiznám se, že je mi to fuk. Nemají co nabídnout, tak půjdou od válu. Je to vlastně jednoduché.

Vyšlo na eportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

