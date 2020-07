Josef Richter: Televizní liga - Dnes sestupuje CNN Prima News

reklama

Ten, kdo vytrvale tvrdí, že televizi nemá a televizi nesleduje, ji buď sleduje na obrazovkách počítače, nebo lže, anebo tvoří jen absolutní menšinu statisticky nezměřitelnou.

Televizní obrazovky a nemusí na nich být zrovna nějaký běžně dostupný kanál, se staly významnou součástí našich životů. Naše televizní liga má ambice věnovat se televizním obrazovkám ve všech jejich podobách.

TV zpravodajství je téměř povinnou součástí všech českých televizních stanic. Televizní noviny na Nově patří dokonce dlouhá léta k nejsledovanějším pořadům vůbec. Jinak ale žádná překvapení nečekejte. Nováček na trhu zpravodajství CNN Prima News vstupovala do světa zpravodajství v květnu tohoto roku velmi ambiciózně, výsledek po několikaměsíčním sledování zůstává významně za očekáváním. Nejlepší a nejdražší zpravodajské studio široko daleko kvalitě zpráv nepomáhá. Takhle to dopadá, když forma neodpovídá obsahu. Stejně jako když by vám někdo nabídl krásné a moderně vypadající auto s tříválcovým, litrovým motorem. Příšerní jsou průvodci počasím, náhodný divák zdejších hlavních zpráv se ptá, kam například zmizela jedna z prvotních atrakcí nových sportovních zpráv, manželka fotbalisty Tomáše Rosického, Radka Rosická. Její premiéra byla zároveň derniéra. Škoda. Byl to alespoň pokus o ozvláštnění moderátorského týmu. Co zatím asi bylo? Úlek z neprofesionality?

S jedinou výjimkou, a to zkušeného Libora Boučka, ten je však jen jakoby ukryt v ranním vysílání kolem sedmé hodiny, jsou na CNN Prima News jen průměrní moderátoři. Klidně by mohli sedět na Nově, anebo stát v ČT 1, ale nemají šanci posunout zprávy dál. Chybí hlavně zprávy jako takové, což je na stanici se zázemím velké CNN, přinejmenším s podivem. Navíc zdejší reportéři jsou většinou všude pozdě a při domácích událostech, jako například byly nedávné srážky vlaků, nabízejí daleko méně atraktivní záběry než například Nova nebo ČT 1. A že na CNN Prima News asi nefunguje vše normálně, svědčí digitální informace, kterou například O2 TV šíří mnoho týdnů, když tvrdí, že jejich Hlavní zprávy jsou Hlavní zpravodajskou relací televize Barrandov. Těžko předpokládat, že by za takovou zlomyslnou chybou stál sám šéf stanice Barrandov Jaromír Soukup.

Ten má sám velké starosti se svým zpravodajstvím, které přes prázdniny nazývá Týden podle Jaromíra Soukupa. Týden v pondělí v úterý i ve středu. O jaký týden vlastně vůbec tedy jde? Více by se po velkém názorovém obratu moderátora a majitele televize Barrandov hodil název: Za co všechno ještě může premiér Babiš. Tento nekonečný seriál pokračuje „týden co týden“ a na diváky má úplně opačný dopad. Vždyť ten Babiš nemůže být tak špatný…Někdy méně je více.

To samé platí o moderátorech zpravodajské redakce na ČT 1 a večerních Událostech, komentářích v čele s Jakubem Železným, který má na všechno jasný názor. Problém je, že o jeho „jasno“ nikdo nestojí a měl by dát větší prostor svým hostům, se kterými dělá rozhovory. Občas se to daří dámské dvojici z této podivné party moderátorů Světlaně Witowské a Daniele Písařovicové. Ta první je sice v současnosti vláčena bulvárem za její partnerský život, interview ale udělat umí velmi dobře. Už mnohokrát byla chválena za rozhovor s tehdejšími prezidentskými kandidáty Jiřím Drahošem a Milošem Zemanem. Stejně dobrý byl ale i rozhovor z minulého týdne se slovenskou prezidentkou Zuzanou Čaputovou, anebo dřívější s kardinálem Dukou. Navázat kontakt, pokládat „normální“ otázky a naslouchat. Přesně takový byl například také poslední rozhovor Světlany Witowské v Událostech, komentářích s biochemikem a prorektorem UK Janem Konvalinkou o snaze vědců vynalézt vakcínu proti koronaviru. Úsměv má totiž často daleko větší sílu, než skákání do řeči a uražený tón, pokud moderátoři nejsou spokojení s odpověďmi svých hostů. A dvojnásobně to pak platí o spolumoderování Událostí, komentářů Witowské a Písařicové. Příjemné vystupování, vtipné repliky a nezbytné úsměvy. Klidná síla, jak dříve o sobě tvrdili lidovci. Česká televize by si je měla obezřetně chránit před nájezdy konkurence.

To takový Václav Moravec v hledáčku konkurence těžko bude. Svůj nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce dovedl k dokonalosti, když u něj minulý týden „diskutovali“ jen kamarádi na čele s Davidem Ondráčkou s Transparency International. Pozvaná oponentka z ANO Klára Dostálová prý odmítla přijít. Ani se jí není co divit. Pánové si rozuměli báječně a nechyběly ani úsměvy. Trochu ale jiné než u moderátorek na ČT. Vyvážené zpravodajství, základní povinnost ve vysílání České televizi, to tedy rozhodně nebylo a diváka to navíc ani moc nebavilo.

Přesto je prvním sestupujícím z naší Televizní ligy zpravodajská stanice CNN Prima News. Za nevyužitou šanci a nedostatečné profesionální vedení.

Psali jsme: Redaktor Řezníček: Doufal jsem, že volba do Rady ČT bude normální. Nebyla Zbyněk Fiala: Pravidla pro život v kanálu Drtinová vyvalila špínu na Dvořákovu ČT: Chodil za poslanci a ptal se na můj výkon. Protežovali Zemana a Čínu. A mnohem více, tady bude ještě zle Přestat platit koncesionářské poplatky pro ČT. Opravdu ostrá debata Bobošíkové s Žantovským

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.