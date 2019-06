Karel Januška: Naše spravedlnost

Co se přihodilo, vidím následovně: Neustálé otravování úředníků v EU některými českými občany vyřešila Unie šalomounsky. Vrátila řešit problém p. Babiše zpět do ČR. Nerozhodoval žádný soudní dvůr. Bruselští úředníci řekli jasně: vyřešte si to doma. Trapná kauza vznikla od někoho z opozice, kdo má mezi úředníky EU známosti. Jak "přesně" unijní úředníci dokázali spočítat, kterak nás premiér okrádá, je vskutku zarážející. Nebyli to náhodou experti z ČR? Co jste z této „kauzy“ vyrobili v poslanecké sněmovně je víc než trapné. Trapné jsou postoje našich „nezávislých“ moderátorů sdělovacích prostředků.

Je trapné, když se řízení státu podřizuje úředníkům ze státního zastupitelství. Je trapné, když rozhodnutí soudu může pominout předložený důkaz. Je trapné, když odsouzený občan může kandidovat ve volbách. Je trapné, když soudy trvají několik let. Je trapné, když je soudce usvědčen z korupce. Je trapné, když absolventi právnických a filozofických fakult nevědí, co je spravedlivý rozsudek. Je trapné, když se třicet let od sametové revoluce soudí obdobně, jako za totality.

Byli jste to pouze vy a vaši předchůdci, kteří navrhli a schválili právní normy, kterými se současná justice řídí. Zplodili jste šmejdy a vykuky exekutory. A nyní jste opět vyrobili právní paskvil, o kterém se domníváte, že umravní exekutory.

Chyba je v současném znění Občanského soudního řádu. Ten soudcům dovoluje ignorovat některé části žaloby. Naopak státu dovoluje zasahovat do soudních rozhodnutí.

Soud je činnost za úplatu. Není-li žalobcem stát, musí soudce stanovit výši soudního poplatku, kterou skládá žalobce před jednáním soudu. Každý soud probíhá pouze mezi dvěma subjekty, které jsou bezprostředně vázané na výroku soudu. Musí vědět, že buď žalobce nebo žalovaná stranu musí uhradit veškeré soudní výlohy. Soudce musí rozhodnout, který výrok je spravedlivý. Tomu se měli naučit na právnických fakultách.

Státní zástupce má povinnost požádat soud, aby rozhodl, zda předložené důkazy stačí k obvinění, nebo zda policie má pokračovat ve vyšetřování. Jestliže soudce žalobu přijme, nebo povolí další vyšetřování, automaticky se musí stát zákonným soudcem šetřeného případu.

Předpisy pro podávání hromadných žalob jsou ukázkou toho, v jakém marasmu je naše justice. Jestliže jeden občan vyhraje spor jistého typu, potom rozhodnutí ve stejném sporu každého občana (z hromady občanů) s podvodníkem musí být identické. Bez ohledu na to, kolik občanů pachatel poškodil. Rozhodnutí soudu vůči jinému poškozenému může vypracovat pomocník soudce. Proto "zákon" o hromadných žalobách nemá v právních normách opodstatnění.

Dámy a pánové zákonodárci, bylo by žádoucí ukončit hru na „právní demokratický stát“. Stačí, když dáte soudcům na vědomí, že hodláte přijmout následující doplnění právních předpisů:

§1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují.

Jsou to: (1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických, (2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod, (3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO), (4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů, (5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soud vyhodnotit každý předložený důkaz. Soud nemá právo měnit žalobní návrh.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu. Soud na každém stupni má povinnost vyřešit spor. Nemá právo přikazovat jiným soudům, aby za něho rozhodovaly.

Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

Přijetím těchto dodatků v zákonodárném sboru se justice dostane do kolejí, které přivedou republiku k právnímu státu typu První republiky. Okamžitě přestane výroba nesmyslných soudních spisů, které si vyměňují soudy a státní zástupci, jak je občas ukazuje televize. Soudci si budou sami kontrolovat svá rozhodnutí. Organizace soudních řízení bude ryze v rukách samotných soudů. Dodatky ke spisům vzniknou pouze na žádost soudce o znalecký posudek. Stát ušetří miliardové výdaje na přebujelou justici.

Pro soudce musí být lhostejná organizace státních zástupců. Samotní státní zástupci patří do gesce ministra vnitra, nebo mohou být samostatnou institucí řízená vládou. Soudní řízení se podstatně zkrátí. Výdaje státu za špatná rozhodnutí soudů se časem stanou téměř nulová. Nyní neustále rostou. Jestliže je k soudu podaná žaloba, nikdy spis nesmí opustit soud bez rozsudku. Protože výhradně soud musí vyřešit každý spor. Za to jsou soudci placení. Nikdo jim nesmí nic přikazovat, nebo vnucovat "závazné právní názory".

Jestliže čtete pozorně volební preference, mělo by vám dojít, co si občané přejí.

Karel Januška

