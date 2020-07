Karel Januška: Úvaha nad naší justicí

reklama

Tak je to v každém demokratickém systému. Pravda je nejvyšší kriterium pro rozhodování soudců. Jestliže některý soudce takovou skutečnost nerespektuje, nemůže zastávat funkci soudce. Je to příživník. Do demokratického systému takový soudce nepatří.

Naši zákonodárci odsuzují vrahy Milady Horákové, ale následně s jejími soudci vymýšlejí a schvalují zákony, jak se mají občané chovat. Prezident V. Klaus se domníval, že převedením státního majetku do soukromých rukou učiní z republiky moderní stát. Ani cizí plnicí pero se nesmí v právním státě zabavit. Vlastnictví majetku a movitých věcí je v demokracii nezpochybnitelné. Klaus svou amnestií zprostil viny občany, kteří se neprávem zmocnili státního majetku v privatizaci. Potom svou amnestií zprostil viny soudem obviněné nebo odsouzené. Jiný prezident veřejně pomluvil novináře Peroutku. Soudci potrestali všechny občany republiky. To by se v právním státě nemělo stávat.

Parlament, kterému je to lhostejné, by měl začít přemýšlet, zda jdeme demokratickou cestou. Jak jednoduché je učinit z demokracie fašistický stát by se měli učit žáci všech škol. Hitlerovské Německo si ještě pamatuje nemalá část občanů. Náš Parlament to dosud nepochopil. V demokracii je nemyslitelné otroctví a totalita. Protože před Zákonem jsou si všichni občané rovni. Vzdělání „právnického směru“ nesmí popírat zákony fyziky a techniky.

Nejnovější poznatky z lékařské vědy také nepochybně patří do zákona. Český stát také uznal, že sexuální orientace nezbavuje občana základních občanských práv. Proto máme jeden z nejlepších zdravotnických systémů. Ale množství lékařů v Parlamentu zdravotní péči nezlepší. Vláda, která rozhoduje o rozdělování náhubků, by se měla nad svou činností zamyslet.

Zákonodárce nesmí být v právním státě současně osobou, která vykonává moc výkonnou. Nelze sedět v Parlamentu a současně řídit stát. Každý ministr je parlamentu zodpovědný. Vláda se musí skládat pouze z občanů, kteří nemají imunitu. Právní systém musí zaručovat bezproblémové střídání levo-pravých vlád.

Základní zákon právního státu zní:

"Lidé jsou svobodní a rovní v důstojnosti i v právech. Základní práva a svobody jsou nezadatelné, nezcizitelné, nepromlčitelné a nezrušitelné. Základní práva a svobody se zaručují všem bez rozdílu."

Naše Ústava je napsaná přesně podle této ideje. Je chybou Ústavního soudu a Poslanecké sněmovny, že není dodržovaná.

Pro soudce jsem si dovolil navrhnout potřebné doplnění a úpravu současných právních norem takové, které zaručeně vrátí republiku mezi právní státy:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří Zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:

(1) Matematické věty, zákony přírodních věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,

(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,

(3) doporučení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (NATO, EU),

(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,

(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.

§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.

§ 3. V soudním řízení musí soudce vyhodnotit každý předložený důkaz.

§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.

§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.

§ 6. Lichva je trestný čin. Vláda stanoví podmínky, kdy se půjčka stává lichvou.

Přijetím těchto "doplňků" Parlamentem se z republiky stane demokratický stát. Pravda bude nejvyšším kriteriem každého sporu.

Rozhodnutí soudce, který by ignoroval uvedené doplňky, bude opravené soudcem soudu druhého stupně.

K soudům se bude chodit pro spravedlnost. Trvání soudních sporů se podstatně zkrátí. Ušetří se náklady na soudní procesy i náklady za špatná rozhodnutí soudů. Přínosy do státní pokladny budou značné.

