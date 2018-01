Karel Wichs: Kuba po Castrech

Letos vstupuje Kuba do padesátého devátého roku pod vládou bratří Castrů. V dubnu mají proběhnout parlamentní volby. 612 poslanců pak následně zvolí Státní radu a prezidenta. Nebylo by to nic zaznamenáníhodného, protože kandidovat smí pouze Kubánci prověření orgány komunistické strany, kdyby… Kdyby Raúl Castro dopředu neoznámil, že už se nebude ucházet o funkci prezidenta.

Letošní volby se budou konat s dvouměsíčním zpožděním. Oficiálním důvodem odkladu z února na duben je uragán Irma, který ostrov loni těžce zpustošil. Někteří odpůrci Raúla Castra však soudí, že se vládce nemůže nabažit vlády. To by mohlo znamenat, že Castro obrátí a zůstane ve funkci. Na oficiálním sdělení o odložení voleb je zajímavé, že uragán Irma zasáhl Kubu na přelomu srpna a září loňského roku, zatímco obecní volby se konaly v listopadu. Z osmi miliónů oprávněných voličů jich jeden milion 850 tisíc nepřišlo k urnám. Tak to aspoň spočítali Kubánci v USA na základě oficiálních údajů Ústřední kubánské volební komise v Havaně, ale ta tento údaj nekomentovala. Volby proběhly v klidu, když mnozí představitelé opozice byli ve volební den zadrženi policií.

Viceprezident generál Miguel Díaz-Canel, který se narodil dva roky po nástupu bratří Castrů k moci, prohlásil o listopadových volbách, že znamenaly kontinuitu vlády a předzvěst výsledků voleb parlamentních. Miguel Díaz-Canel je pravděpodobným nástupcem Raúla Castra.

Havana si pochvaluje, že od nového roku vychází vstříc některým svým emigrantům. Jen za loňský rok jich z ostrova uteklo 85 tisíc. V roce 2013 jich jen v USA žilo více než dva miliony. Od 1. ledna smí Kubánci v emigraci přijíždět na ostrov bez jakýchkoli formalit, ale pouze do dvou přístavů, pokud cestují lodí. Týká se to také ilegálních emigrantů, nikoli však těch, kteří z nesvobodného ostrova utekli přes americkou základnu na ostrově. Kubánský ministr zahraničí Bruno Rodriguez si pochvaluje, že zatímco prezident USA Donald Trump se vrací do starých nepřátelských časů, Kuba se otevírá nové době.

Dalším vstřícným krokem Havany je přiznání občanství dětem Kubánců, které se narodí v cizině. Mnozí emigranti to však chápou jako další trest za emigraci. V zemích jako je například Španělsko, kam emigruje mnoho Kubánců, aniž by se museli učit nový jazyk, mohli rodiče přijmout občanství po dětech narozených v nové vlasti. Nyní, když těmto dětem Havana přiřkla kubánské občanství, mají rodiče ztíženou situaci a musí čekat na nové občanství jako kterýkoli jiný cizinec, tedy mnohem déle.

Tato a mnohá další opatření kubánské vlády směřují k jednomu cíli: uvolnit hospodářská a jiná omezení, ale zároveň nepustit otěže moci z rukou těch vrstev, jež ji získaly za vlády bratří Castrů. Odchod vrcholných představitelů staré generace nemá přinést žádnou změnu v řízení státu. Kontinuita vládnutí má zůstat v rukou komunistů. Podle vzoru čínských soudruhů je ovšem i na Kubě žádoucí hospodářské uvolnění. Tuto snahu lze pozorovat už několik let, ale zatím se komunistům nedaří rozdělit hospodářskou a politickou moc natolik, aby ta první prosperovala a druhá se nezhroutila. Je to dáno mnoha faktory, hlavně strachem staré generace, aby nepřišla o všechno. To se však začne měnit s nástupem mladších vůdců, kteří udělají všechno pro to, aby je nesmetla vlna revoluce nebo občanská válka.

Karel Wichs

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

