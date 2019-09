Kdo nám vládne aneb jak zrušit senát - 1. díl

Vážené senátorky a senátoři, já, Václav Láska, si dovoluji vystoupit se svým zásadním prohlášením. Dva roky jsem připravoval žalobu na prezidenta Zemana. Dalo mi to velké úsilí, abych mohl exhibovat a užít si chvíle slávy před televizními kamerami České televize v poloprázdné poslanecké sněmovně, před usínajícími poslanci. Ti, kteří nespali, si hráli s mobilními telefony a tablety. Nepochopil jsem nezájem o takto vážnou věc. Samozřejmě vím, že tato žaloba je nesmysl a neprojde. Ústavní právníci mě od toho zrazovali, ale brali mě jako specialistu, i když zlí jazykové říkají, že specialista je někdy název pro idiota. První slza mi ukápla na košili ve chvíli, kdy ministryně financí sdělila, že je to senátorská a opoziční špína.

Poslankyně Valachová mě dorazila prohlášením, že to není žaloba, ale telefonní seznam hříchů prezidenta Zemana. V tu chvíli jsem už slzy neudržel, stékaly mi po tváři. Jsem často terčem poznámek od bývalého policajta, nějakého Ustyanoviče, že bych se měl živit poctivě a ne jako parazitoidní senátor. Bohužel tyto prachy, které mám za to nicnedělání, respektive dělání jako že dělám, mi nikdo jiný nedá.

Já, Pavel Fišer, se chci vyjádřit k bezpečnosti České republiky. Mimo jiné jsem předseda bezpečnostního výboru a musím upozornit, že za každým rohem na nás číhá americký agent. Pardon, vyšktněte ze stenozáznamu, oprava čínsko-ruský agent. Strašení ruskou hrozbou je už mým koníčkem. To, že jsem si vymyslel, že mě informoval Úřad pro kybernetickou bezpečnost, není pravda, je to lež. Zejména to, že Rusové napadli Ministerstvo zahraničí. I když NUKIB sdělil, že za tím stála cizí mocnost. Ale proč nenatřít Putina, kterého tak nesnáším, moji kamarádi generálové mě v tom určitě podpoří.

Do prezidentských voleb jdu s čistým štítem pod značkou férový lhář. Určitě mi dá hlas i Svaz protifašistických bojovníků, jehož členy jsem vulgárně vyplísnil.

Profesor Jiří Drahoš - tak nevím, co mám říct… Za krutovlády socialismu jsem vystudoval vysokou školu a jako člen Akademie věd jsem byl nomenklaturní kádr ÚVKSČ. Chodil jsem do sboru a známá cestovní kancelář StB mě posílala na zahraniční stáže, např.do Brazílie. Tam jsem zkoumal chemické reakce potu brazilských Indiánů a výsledky tohoto zkoumání jsem předal sbormistrovi našeho pěveckého sboru. Nevím… V dnešní době nevěřím sám sobě a proto nosím falešné brýle. Nevím… Musíte pochopit, bez brýlí by mě lidi nebrali za váženého profesora. Moje žena mi nařídila, že půjdu do prezidentských voleb. Vím, že voliči nejsou padlí na hlavu.

Exhibicionista Marek Hilšer, kterého spojuje s předchozími senátory, mimo Václava Lásky, neúspěch z prezidentské volby 2018, dále je spojuje nenávist k prezidentu Miloši Zemanovi, rovněž jsou podepsáni pod slátaninou, kterou vytvořil Václav Láska. Společným jmenovatelem těchto tří je neúspěch, když pomineme taneční kreaci svlečeného senátora Hilšera. Od té doby o něm nebylo slyšet. Měl by si vymyslet nějakou scénu pod taktovkou senátora Smoljaka, aby si také užil svých patnác minut před kamerami České televize.

Četli jste první díl fiktivního příběhu "Kdo nám vládne aneb jak zrušit senát".

