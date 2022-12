Ladislav Jakl: Inflace zpomaluje. Je to důvod k jásotu?

Skvělá zpráva! Inflace splaskne! To radostně hlásají titulky dnešních novin. Že prý to předpovídají ekonomové pro příští rok. Tak zaprvé, k tomu není nutno být nějaký velký ekonom, to se dá čekat. A zadruhé: je to opravdu důvod k jásání?

reklama

Inflace především už své zlé dílo vykonala. Dílo, které nelze vzít zpět, i kdyby inflace zítra spadla na nulu. Okradla lidi o pětinu celoživotních úspor za jediný rok. Kdo si šetřil na stáří, prodělal nejvíc. A nikdo mu to už nevrátí. Jestliže si šetřil 40 let, pak osm let z toho může škrtnout.

Ještě vážnější je ale jiná věc. Co je příčinou současné po celou generaci nevídané míry inflace? Je to přebytek peněz v ekonomice. Peněz je více než vytvořených hodnot. Pouštěly se do oběhu dlouhé roky, aby bylo čím financovat trvalé rozpočtové schodky veřejných financí. Tenhle proces se šíleně urychlil za tragických restrikcí, které zablokovaly celou ekonomiku ve víře, že se tím zastaví nákaza plicním onemocněním. Hospodářství neprodukovalo, ale část lidí peníze dostávala dál. Co se stane, když je moc peněz a málo zboží? Ceny letí nahoru. Inflace. Na to člověk nemusí být génius.

Restrikce a lokdauny letos opadly, rozpočtový schodek ale nikoli. Bojujeme už ne s virem, ale s podnebím, s Ruskem a s recesí. Takže další pumpování peněz a další dluhy. A inflace se splašila. Vysoké ceny jsou jediným způsobem, jak navrátit rovnováhu mezi přebytem peněz a nedostatkem vytvořených hodnot. Tím, že vysoké ceny peníze lidem odčerpávají.

A kdy tedy inflace poleví? Jsou v zásadě dvě cesty. Nastane pořádek ve veřejných financích, vláda přestane žít na dluh a drasticky sníží své výdaje a tím i deficit. Nebo lidem prostě začnou docházet peníze, přestanou tak ochotně utrácet a obchodníci už si vysoké ceny nebudou moci tak snadno dovolit. A teď sami hádejte. Děje se to první, nebo to druhé?

To první ani náhodou. Bohužel. I na rok 2023 je nachystán rozpočet s gigantickým schodkem. Takže se děje to druhé. No samozřejmě. Lidé se vydali z posledního. Sice bylo draho, ale také byly Vánoce. A navíc se lidé báli, že zdražování bude pokračovat, tak kupovali i to, co mohli koupit až za rok. A najednou volné peníze chybí. A chybět budou. Lidé omezí nákupy. Obchodníci přestanou objednávat u výrobců. Výrobci omezí výrobu a budou propouštět. A místo půl milionů daňových poplatníků tu bude půl milionů lidí s nataženou dlaní po sociálních dávkách. A to že je dobrá zpráva? Ano, inflace se logicky sníží. Ale jen kvůli omezení koupěschopnosti lidí.

Tenhle vývoj šlo čekat už od léta. Inflace tu nebude na věky. Sníží se. Ale jen proto, že místo ní přijde cosi ještě horšího. Recese. Krize. Možná by to chtělo titulky méně jásavé, protože už to začalo. Prodáváte byt nebo nemovitost? Tak už o tom asi něco víte. Ne, už to není zlatý důl. Lidé na to nemají. A nebudou mít. Ceny půjdou dolů, ale nebude to dobrá zpráva.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Ladislav Jakl: Budou léky i na klimatickou blbost? Ladislav Jakl: Mládí vpřed! Kam? To je jedno, hlavně vpřed Ladislav Jakl: Sváteční sezóna? Ještě že tam nehrají naši... Ladislav Jakl o „pomýlené ideologii“ na fotbale v Kataru

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.