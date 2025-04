Ladislav Jakl: Letadlo, sopka a Beatles

V Česku panuje politická idylka. Za největší drama se tu považuje neúčast opozice na nějakém jednání. To v Polsku probíhá politický boj prostřednictvím praktik, které si tu (zatím) neumíme představit.

Za vlády konzervativní PiS čelilo Polsko bruselským sankcím, naschválům, trucům a šikaně. Zároveň byla tehdejší liberální opozice Donalda Tuska z pokrokového zahraničí masivně všemožně podporována. Výsledek se dostavil: PiS i přes vítězství ve volbách nedokázal sestavit vládu a k moci se dostali liberálové. A ti se nezakecají.

Na funkcionáře, členy, aktivisty a podporovatele PiS pořádají brutální štvanici. Čistky, zatýkání, vyšetřování, domovní prohlídky. Někdejší ředitelka kanceláře tehdejšího premiéra Jaroslawa Kaczyńského nedávno absolvovala mnohahodinový výslech bez přítomnosti advokáta a dva dny nato zemřela. A Brusel opět otevřel penězovody, zrušil sankce a případy porušování zákonnosti a občanských práv ho nezajímají.

Anketa Je dobře, že máme přímou volbu prezidenta? Je to dobře 70% Není to dobře 10% Je to úplně jedno 20% hlasovalo: 4215 lidí

Včera to bylo patnáct let, co u Smolenska spadlo letadlo s tehdejším prezidentem Lechem Kazcyńským a velkou částí vedení státu. Po patnácti letech polští konzervativci opět zažívají rány osudu, tentokrát z rukou aktuální vládnoucí moci.

U nás se o tom moc nemluví, přestože Polsko je naším druhým nejvýznamnějším sousedem. No, ono je to na jednu stranu dobře. Ještě by se polské praktiky mohly zalíbit českým držitelům moci a ti, vedeni polskou inspirací, by mohli utáhnout šrouby ještě radikálněji.

Na čtvrtek ale připadla i jiná výročí. Před 210 lety vybuchla indonéská sopka Tambora. Erupce vyvrhla do stratosféry takové množství materiálu, že to ovlivnilo počasí po celém světě na mnoho měsíců. Následující rok nepřišlo na severní polokouli žádné léto, což v Evropě, která se vzpamatovávala z Napoleonských válek, přineslo velkou neúrodu.

Taková katastrofa může přijít kdykoli znovu, přesto to bojovníky s podnebím nechává chladnými. Nebo že by už možná na nějaké poradě přemýšleli o zbrusu nové celounijní dani, z jejíhož výnosu by se financoval program ucpávání vulkánů po světě? Program by se mohl jmenovat třeba Tambora Deal a přišel by dejme tomu na 850 miliard eur.

Nejzásadnější výročí jsem si nechal nakonec. Včera to bylo 55 let, co Paul McCartney odešel z Beatles, čímž nejslavnější kapela světa zanikla. Pro fanoušky to byl tehdy šok. Ale s kapelami je to stejné jako s lidmi, zrodí se i zanikají. Důležité je, co po nich zůstane.

Člověk nemusí být zrovna fandou Beatles, může mít v oblibě úplně jiné kapely a úplně jiné žánry. Nebo ho muzika nemusí zajímat vůbec. Každý ale ví, že nějací Beatles existovali, a každý ví, jak asi zněli. I po 55 letech toho po nich zůstalo hodně. A zůstane.

Převzato z webových stránek Institutu Václava Klause

Psali jsme: Ladislav Jakl: Pedro a Roxana Ladislav Jakl: Globální témata jsou únikem od práce Ladislav Jakl: Vláda končí, tak zrychluje Ladislav Jakl: Jak v našem parlamentu objevovali Ameriku