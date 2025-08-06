Jiří Halík: Takto byl vypoklonkován soudruh Štěpán v roce 1989 dělníky

Pan Karel Krejza píše:
Prezident Edvard Beneš prý nikdy nemluvil sprostě, ale jednou udělal výjimku, když na adresu někdejšího předsedy sociální demokracie Zdeňka Fierlingera, který dovedl svou stranu až ke sloučení s komunisty v roce 1948, prohlásil, že je svině. Nevím, co si musela vyslechnout paní Maláčová od dnes již bývalých spolustraníků. V každém případě politik, který veřejně o sobě prohlašuj, že má prozápadní směřování, by měl odpovědět na klíčové otázky o směřování Česka. Místo toho jen mlha a snaha o posazení referenda o vystoupení z EU a NATO. To je ohrožení naší bezpečnosti, suverenity a donebevolající populismus!
A já za sebe, nevím jak jiní občané, vám opět říkám. Já, nejsme dítě.
Chci referendum o EU a NATO.
Umím myslet sám za sebe, já nepotřebuji, abyste vy mi říkal, co si musím myslet....
Pan Krejza je ročník 1968, moje maličkost ročník 1952.
V době vlády KSČ pan Krejza začal studovat na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Svá studia ukončil promocí v roce 1992 a získal titul Mgr.
Po zkušenosti některých mých spolužáků ze střední školy z roku 1970, kteří se hlásili na stejnou fakultu, museli jste mít nejen technické a matematicko-fyzikální myšlení a udělat přijímací zkoušky. Rodina musela být politicky na výši, nebo mít známosti. Pan Krejza dělal přijímačky v roce 1986….
Pracovní zkušenosti s režimem vlády jedné strany nemá žádné.
22. srpna 1968, kdy bylo panu Krejzovy 6 měsíců a 10 dní, což není jeho chyba, jsme s kamarády čmárali po silnicích v obci vápnem nápisy proti okupaci. Honili nás policajti, ale nedohnali nás. I když věděli, kdo jsme, vesnice 2000 obyvatel, nic neudělali.
Ale posudek z obce na VŠ od soudruha předsedy MNV. Syn dcery bývalého živnostníka, otec JUDr, odmítl v roce 1952 vstup do KSČ a byl poslán na 7 let na "převýchovu" k soustruhu.....
Nedostal jsem šanci, i když jsem zkoušky udělal. Ani se nechlubím, ani si nestěžuji. Dodělal jsem si technické vzdělání dálkově a byl stavební technik. S odstupem času jsem fakt rád, že jsem se na ta práva nedostal. Díky soudruzi….
Nikdy jsem v žádné straně nebyl.
A protože jsem prožil 37 let pod vládou KSČ, z toho 19 let jako zaměstnanec, mohu narozdíl od pana Krejzy, porovnávat. Tehdy a teď a co se vrací.
Než začnu hodnotit:
Takže podle pana Krejzy by Václav Havel ohrožoval naši bezpečnost, suverenitu a byl donebevolající populista?
Tady jsou historická fakta, ta nezfalšujete, ať děláte, co děláte... převzato z veřejně dostupných informací.
NEŽ SE STAL PREZIDENTEM - myšleno Václav Havel.
Jedenáctého března 1985 vydala Charta 77 takzvanou Pražskou výzvu určenou mírovému kongresu v Amsterodamu. V dokumentu, podepsaném také Václavem Havlem, je i věta: "Navrhněme tedy, aby Severoatlantický pakt i Varšavská smlouva zahájily co nejdříve jednání o rozpuštění svých vojenských organizací, o stažení a odstranění všech jaderných zbraní v Evropě instalovaných či na Evropu namířených a o odchodu vojenských jednotek USA a SSSR z území jejich evropských spojenců." Chartě šlo, jak píše, o to, překonat velmocenskou blokovou strukturu spojením svobodných a nezávislých národů v celoevropském svazku. Vstup do NATO by byla hodně odvážná vidina.
Počátkem prosince 1989 řekl Václav Havel listu Komsomolskaja pravda: "Domnívám se, že součástí politiky přátelské spolupráce bude odmítnutí obou vojenských paktů, NATO i Varšavské smlouvy." "Myslím, že v budoucnu budeme žít ve svobodné mírové Evropě bez politických bloků," uvedl v rozhovoru pro stanici Channel Four z 16. prosince 1989.
IDEÁLY, KTERÉ SE NESPLNILY
Od roku 1990 mluví Václav Havel o NATO jako prezident.
V prvních měsících, si však ponechává své názory z předprezidentské doby. Hovoří o novém evropském bezpečnostním systému, ve kterém se Varšavská smlouva i NATO přežijí.
Ještě na počátku prezidentování měl tuto myšlenku, kterou "opustil" po návratu z cesty do USA.
Jak ho asi přesvědčili?
Začal tvrdit, že NATO se nemá rušit, ale transformovat......
Stejně jako naše vláda Dubčekova s prezidentem Svobodou po návratu z Moskvy v roce 1968, až na výjimku Františka Kriegera - všichni opustili cestu "Socialismu s lidskou tváří"..... žádná transformace
Co chci hodnotit? Myšlení pana Karla Krejzy, člen ODS, údajně pravicově orientované strany.
Myšlení pana Krejzy je myšlenkový projev komunisty západního střihu schovávajícího se za liberální demokracii.
...V každém případě politik, který veřejně o sobě prohlašuje, že má prozápadní směřování, by měl odpovědět na klíčové otázky o směřování Česka. Místo toho jen mlha a snaha o posazení referenda o vystoupení z EU a NATO. To je ohrožení naší bezpečnosti, suverenity a donebevolající populismus.
Poupravený projev před rok 1989, do slov komunistických pohlavárů.
V každém případě politik, který veřejně o sobě prohlašuje, že má pro východní směřování, by měl odpovědět na klíčové otázky o směřování Československa. Místo toho jen mlha a snaha o posazení (referenda) - to tehdy nebylo možné, mluvit o vystoupení z RVHP a Varšavské smlouvy. To je ohrožení naší bezpečnosti, suverenity a donebevolající populismus.
Já už za sebe nechci být s nikým na "věčné časy".
Chci žít se státy ve světě v míru a obchodovat s nimi. Že jsem naivní? Nejsem. To ti, co to říkají, jsou prohnilí a chamtiví po pocitu moci.
Já se nechci bratříčkovat. Bratr je moje krev, moje rodina. Okolní státy mohou být moji obchodní, sportovní, kulturní, vojenští partneři.
Slovo "přátelé - spojenci" je zprofanované.
29. září 1938 v Mnichově před válkou nás naši neochvějní přátelé - spojenci prodali Hitlerovi v domnění, že se sami zachrání. Jak to dopadlo? Víme.
Po druhé světové válce se Československo ocitlo v sovětské sféře vlivu, což bylo důsledkem jeho osvobození Rudou armádou a poválečné politické situace v Evropě. Kde byli naši předváleční spojenci? Zejména když Rakousko se mohlo stát neutrální zemí.
Byli nám přiděleni další "bratři" spojenci v rámci RVHP a VS. Ti nám pak to bratské spojenectví dokázali v praxi v roce 1968. Asi jako každá rodina, když jde o majetek, peníze, území......
Pan Krejza mi svými výrazy připomíná představitele KSČ za totality.
Všichni tito politici a jejich podržtašky, jsou jako obehraná gramofonová deska.
Za totality FUJ Západ. Nyní FUJ Východ.
Proč se vy nazývající se demokraté, v demokratické zemi, bojíte referenda. Vždyť nám tvrdíte, že EU je tu pro naši lepší budoucnost, sice chudáků ale…
A NATO že je obranná aliance. Možná se pletu, ale zatím jsem neviděl zasahovat NATO na území zemí NATO z důvodů napadení některého člena NATO. Naštěstí.
Zatím NATO zasahovalo vždy mimo území zemí NATO. Aby země NATO bránilo….
Dokonce při operaci Kosovo nás chránilo NATO tak sveřepě, že „zapomnělo“ že pro zásah potřebuje souhlas RB OSN…..Nikdy ho nedostalo a nikdy o něj nepožádalo.
Takový zásah postrádá mezinárodní legitimitu. Zejména, když nevadí, že jsou bombardováni civilisté, školy, nemocnice, což je o této operaci veřejně dostupné.
Jsme Česká republika - Republika (z latinského res publica, věc veřejná) je forma vlády, ve které je země považována za veřejnou záležitost, nikoliv vlastnictví vládce. Primární instituce v republice jsou ustavovány skrze demokracii, oligarchii či aristokracii. Republika je opakem monarchie, jelikož panovník není hlavou státu.
Volby nejsou určitým stupněm referenda? A na to jsme politikům dobří. Zajistit těm, kteří jsou ze všech zel, to zlo nejmenší, koryta?
Pan Krejza jen kritizuje jiné členy stran. Nikde jsem ho neslyšel hovořit o mafii bitcoinu, mafii dozimetr, podvodu paní Decroix s neoprávněním používání titulu Mgr. Což je podvod.
Mám návrh. EU je nereformovatelná. Rozpustit a vrátit se zpět k EHS.
EU je už horší, než bylo RVHP. A NATO je válečničtější než VS.
Ani Západ ani Východ. Jsme středoevropská země s možností spolupráce se sousedy a dál.
Nejsme pupek Evropy, natož světa. Ale nesmíme zůstat vazaly.
autor: PV