Lubomír Man: Nebylo by ČT líp bez Kodexu?

Tou osobností byl slavný český kytarista, jehož jméno jsem zapomněl, a interview s ním při příležitosti jeho úctyhodných šedesátin vedla moderátorka Kroužková. Onen kytarista, jak jsme se z jeho slov dověděli, žije už 30 let v New Yorku (na jeho akcentu je to znát), za manželku má bývalou zpěvačku švédské skupiny ABBA a momentálně pobývá v ČR, kde připravuje nějaký jazzový festival. Přišla řeč i na současnou situaci v USA a na dvě útrapy, které tato země prožívá, z nichž jednou je koronavirus a druhou rasové nepokoje. Při čemž podle moderátorky Kroužkové hrozí zemi útrapa ještě děsivější – a to kdyby listopadové volby v USA znovu vyhrál prezident Trump.

Nebudu se pouštět do hereckých manýr, kterými moderátorka tuto - podle ní příšernou hrozbu – doprovodila, a zdržím se jen u faktu, že se svým výrokem jasně vyslovila ve prospěch amerického prezidentského kandidáta jednoho na úkor kandidáta druhého (to snad proto, že ten druhý a zmíněný vyslovil odhodlání normalizovat vztahy s Ruskem?). A mě by moc zajímalo, jak se tento její výrok srovnává s tím, co v červenci 2004 vložila televize do svého slavnostního slibu veřejnosti, nazvaného Kodex ČT, ve kterém se v bodě c. praví toto: „ČT poskytuje nestranné a nezávislé informace a komentáře“. S tím, že porušení Kodexu je kvalifikováno jako porušení pracovní kázně a zákoníku práce.

A já se ptám: neměla by tedy být moderátorka za svůj výrok, který určitě nebyl nestranný, ale byl jednostranný až běda, načalstvem ČT popotahována?

Víte, proč tenhle článeček píši? Těch případů, kdy Kodex uvádí něco a pracovníci ČT dělají něco opačného, se už dodneška navršila tak nebetyčná hora, že se Kodex proměnil v cár politováníhodného a ušpiněného papíru, který by ČT měla konečně vymést za bránu svého sídla. A poctivě a chlapsky prohlásit, že Kodex přestal platit, že třeba přestal vyhovovat současným podmínkám zostřeného mezinárodního napětí, či že už neodpovídá zvýšenému ideologickému boji mezi velmocemi atd., čímž by nám, věčným rejpalům, vzala konečně vítr z plachet.

Co říkáte, páni z ČT? Nebylo by to lepší, než vaše už letitá a hodně ošuntělá výchova národa k falši a pokrytectví? Co myslíte?

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

