Lubomír Man: Pekarová to rozčísla, paní Müllerová

No zhruba toto: Že za útok na Trumpa může maximální rozdělení americké společnosti. No a že za toto rozdělení může americká opozice. To znamená všichni, kteří v USA proti současné americké vládě štvou. Kdyby mlčeli a nesli svůj osud i osud své země a světa pokorně a s porozuměním toho, že utrpení je přirozeným údělem člověka, nebylo by žádného rozdělování společnosti a nebyla by ani střelba na prezidenta Trumpa.

To je asi pravda. Jenže mlčet znamená zříct se demokracie, ne, milostpane? Že by toto jako třeba zatím jen vzdálený cíl Pekarová sledovala?

Já bych to nevylučoval, paní domácí. Ona se totiž, ta Pekarová, ve svém příspěvku obracela též k nám, a hlavně k nám a k naší politice, a dávala najevo, že i pro nás by bylo žádoucí něco, snad nějaká opatření, která by naši možná až příliš rozvětvenou svobodu tak nějak zcivilizovala.

Čili přistřihla, že pane Švejk? Takže on si tu střelbu na sebe spískal vlastně Trump sám, že ano, stejně jak si ji na sebe spískal Fico. Oba zkrátka moc mluvili. Což budiž poučením i pro naše současné opoziční politiky. A též pro naše opoziční novináře, pokud už ovšem dodneška všichni z hladu duši k nebi nevypustili.

Vyšlo na Vasevec.info. Publikováno se souhlasem vydavatele