Lubomír Man: Prezident v klatbě a nad Českem vyhlášen interdikt

A to tak, že se zaútočí proti jeho oddanému štábu a na jeho místo se postaví štáb nový, oddaný už nikoli jemu, ale pražské kavárně. Ta ho bude na Hradě účinně izolovat, a to až do doby volby prezidenta nového v roce 2023, čímž kavárna pro vše, co nám chystá, bude mít volný terén. A nad Českem bude možná vyhlášen interdikt, to znamená zákaz všech projevů a názorů, které by se staronovým oficiálním výkladem věcí u nás byly v rozporu.

První signál, že se takto rozhodlo, poskytl senátor Fischer, když v rámci uměle vyprovokované a neuvěřitelně nafouknuté aféry kolem návštěvy předsedy sněmovny Radka Vondráčka u nemocného prezidenta ve vojenské pražské nemocnici, překvapivě na kanálu ČT prohlásil, že prezident je možná OK, ale čert že se spíš nalézá v jeho štábu.

Takže hlavní útok se teď vede proti tomuto štábu a předseda sněmovny Vondráček, na jehož hlavu se v přítomnosti slétají hromy a blesky všech našich prostitujících se médií, se do aféry zamotal víceméně jen proto, že byl ve špatnou dobu na špatném místě. Ale i to bylo kavárníky nakonec shledáno příhodným, protože Vondráček je členem ANO a do budoucích jednání sněmovny bude užitečné, bude-li mít z minula na hlavě škraloup co nejtlustší.

A tak se stalo, že se tento nejvyšší představitel sněmovny ocitl v pátek večer na obrazovce ČT 24 vedle tváře poslance STANu Gazdíka, kterému moderátor Řezníček jako hlavní prokurátor ve veřejném televizním slyšení proti třetímu nejvyššímu ústavnímu činiteli, určil roli prokurátora pomocného. Dlouhé minuty tak měl národ možnost pozorovat dvě tváře. Vlevo upřímnou, dobráckou a poctivost prokazující tvář poslance Vondráčka a jeho oči, vyjadřující úžas i bolest nad tím, v jakou spikleneckou obludnost dokázaly presstitutky obrátit jeho návštěvu u prezidentova lůžka, a vpravo sprostou a surovou tvář Gazdíkovu, do níž jako by se zkoncentrovalo veškeré zlo, zášť i morální bída světa.

Skoro přesně takhle vypadal velitel osvětimského koncentračního tábora Höss, říkal jsem si, když jsem tu zlou tvář pozoroval, a v duchu jsem vděčně blahořečil faktu, že po čtyřicítce si za svůj vzhled už můžeme sami. A téměř jsem se v tu chvíli modlil za to, aby teď, v tento moment, sledoval program ČT 24 celý národ a viděl totéž, co vidím já.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

