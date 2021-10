Lubomír Man: Prohráli jsme i proto, že jsme bez médií

reklama

Kdyby se totiž do předvolební koalice spojily tři menší levicové strany ČSSD, KSČ a Volný blok, které každá zvlášť hranici pěti procent, potřebnou pro vstup svých kandidátů do sněmovny poslanců nedosáhly, ale hravě by jí dosáhly, kdyby šly do voleb v jedné společné koalici, vypadala by povolební situace podstatně jinak, než vypadá teď, a nejspíše bychom se nyní radovali my.

Ale do vzduchu teď vyhazují klobouky naši soupeři – a my všichni, kteří je z doby jejich někdejšího vládnutí už známe, víme, jak zlé časy republice a nám všem, coby jejím občanům, nastávají. A děje se tak nejen proto, že jsme podcenili význam předvolebních koalic, ale i proto, že jsme už desetiletí bez médií, zatímco naši soupeři je drží v rukou všechna, respektive, že všechna naše média podporují naše soupeře. A bez médií logicky, nemůžete vyhrávat volby. Může se ten zázrak stát jednou, možná i dvakrát, ale když dovolíte, aby do uší a oči lidí bušila stále jen pravda jedné strany, provalí se nakonec i nejpevnější hráz lidského rozumu a lidských zkušeností, a nastane doba jejich postupného zatemňování a nakonec i jejich temna, což je právě to, v čem se v těchto hodinách nacházíme.

Vždyť si stačí všimnout, jak v sobotu, v den voleb, začal ve 13.30 volební program na ČT. Moderátor ČT Kubala si ke komentování průběhu voleb pozval do studia Tomáše Lebedu z olomoucké Filozofické fakulty a Michala Klímu z Metropolitní univerzity Praha (co se tam asi učí, kdo ji založil, kdo ji vlastní a kdo ji finačně podporuje?), oba samozřejmě tvrdé zastánce politiky SPOLU a PirStanu, což druhý jmenovaný dokázal zdokumentovat hned v prvních minutách programu, když prohlásil, že naše česká demokracie poskytuje všem stejné podmínky jak politické, tak mediální.

Vyslovit takovouto sprostou lež v době, kdy jeden ze dvou našich největších politických táborů nemá k dispozici žádnou televizní stanici, žádný rozhlas a až na jedinou výjimku ani žádný tisk, zatímco soupeř je má k dispozici všechny, je podle mého názoru něco, co předznamenává nastupující vládu lži, která se teď u nás po vládě mediální chopí i vlády politické a policejní a začne tzv. utahovat šrouby.

Pochopitelně i v oblasti mediální. Vždyť pravda se stále ještě ozývá z podzemí internetu, takže došlápnout na ni je třeba i tam. Aby se pak vládlo pohodlně.

Lubomír Man

