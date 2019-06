Lubomír Man: Všimli jste si? Na Letné o volbách ani slovo

Řečí o demokracii, že byste je mohli vidlema přehazovat, plamenná chvála vynikajícího „čuchu“ 250 tisíců těch, kteří se na Letnou dostavili – ale že by ať už samotného oslavovatele toho čuchu či kohokoli jiného zajímala kvalita čuchu celého národa – to tedy ani nápad a též za žádnou cenu.

Protože my jsme sraz na Letné nezorganizovali jen tak z legrace, ale proto, abychom vytvořili podvod. A to nic miniaturního, ale velký a lstivý spektákl, jehož smyslem je vyvolat dojem, že my z letenské pláně jsme celý národ. Že jsme vzorkem, který stačí rozmnožit, aby zaplnil celou plochu republiky - a že tudíž právě my z Letné nejsme ničím jiným než republikou, sice malou a zmenšenou, ale jinak toutéž, jako je ta větší. A že tedy tak jako jsme my z Letné ztratili v psychóze davu rozum, žijí bez něho - a spokojeně – i všichni naši spoluobčané, kteří zůstali doma, na zahrádkách či u vody, u králíkáren či na kanapi.

A všimněte si: přesně takto a v tomto duchu to naše média podávají. Cítíte z nich též onu křečovitou snahu zahltit nás představou, že Letná na vyjádření názoru národa bohatě stačí? Že národ prostřednictvím Letné vyjádřil přání, aby z vlády odešel ten a ta, že tak si to národ přeje, o čemž prý Letná podala důkaz tak přesvědčivý, že nic jiného už není třeba? A není už tudíž - jak už dokážete číst mezi řádky – ptát se na názor o věci všeho lidu, není už zapotřebí žádných voleb coby omšelého už instrumentu demokracie - ale je nutné nasadit do politického boje hnutí nejživější, nevycházející už z voleb, ale z veřejných ploch, z náměstí a ulic. Takové, jakým byl před Letnou Mussoliniho pochod na Řím, Hitlerův pochod k mnichovské Feldherrnhalle či ukrajinský puč z Majdanu.

Tááááák, a je to venku, a dřív než jsem chtěl. Ale nevadí, směr, kterým nás miliony chvilek a všichni jejich příznivci a podporovatelé chtějí vést, jsem vyznačil. Jde proti volbám a jde tudíž i proti demokracii a jde i proti nám všem, kteří demokracii ctí a chtějí v ní žít. A zcela otevřeně jde vstříc řešení fašistickému. Kterému k výhře nad námi chybí snad už jen mrtvola.

Už aby tady ty volby byly.

Lubomír Man

