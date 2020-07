Martin Červíček: Hranice mezi přestupkem a trestným činem měla být z původních 5 tisíc ve výši 10 tisíc Kč

reklama

Pondělí

… jednání Rady KHK a za sebe považuji důležité zejména schválení tzv. balíčku silnic určených na rekonstrukce z evropských peněz (Trutnov-Babí, Jaroměř-Nové Město nad Metují, Broumov-Velká Ves, Velký Vřešťov-Hostinné, hranice PA kraje-křižovatka I/11). Rozhodli jsme také o pomoci městu Třebechovice pod Orebem v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky směrem na Krňovice a podjezdem plánované cyklostezky.

… po dvouletém vyjednávání se státem se dočkáme další částečné rekonstrukci tratě v našem kraji směrem z Jaroměře do Liberce ZDE

Chceme, aby zde jezdily odpovídající vlakové soupravy, spojů bylo co nejvíce a byly co nejrychlejší. Potřebujeme tuto trať zrychlit technickými úpravami, rychlejšími vjezdy na nádraží apod..

Úterý

…nad připravovanými projekty i plánem rozvoje dopravní infrastruktury mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem, ale i spojením na Nové Město n. Metují či napojením na stávající silnice I. třídy, jsem diskutoval s panem Josefem Hauckem, který se sám projektováním dopravních staveb profesně zabývá. Snad jsem jej potěšil informací o stavu příprav na rekonstrukci silnice mezi Českou Skalicí a Červeným Kostelcem. Vyslechl jsem si i jeho námět k napojení silnice od Zlíče směrem na silnici I. třídy, vedoucí mezi Náchodem a Českou Skalicí, nicméně tuto možnost je nezbytné posoudit komplexně, například i s ohledem na blízké Nové Měst. Shodli jsme se proto na prověření předmětného území pomocí studie a následně rozhodneme, jak budeme dále postupovat.

… na základě setkání s petenty proti demolici kamenného mostu v Městské Habrové, jsem se rozhodl zadat nový podrobný stavebně-technický průzkum stavu mostu (ev. č. 318 14–1) s cílem zjistit pevnost kamene, provést statický přepočet a navrhnout řešení opravy včetně odhadu jejích nákladů a životnosti. A to přesto, že jsme si z vodohospodářského, ale hlavně bezpečnostního důvodu již za kraj nechali zpracovat stanoviska Povodí Labe, Policie ČR nebo Zastupitelstva města Rychnov nad Kněžnou, která potvrzují prvotní záměr kraje původní most odstranit a nahradit jej bezpečným novým. Chceme respektovat i argumenty petentů. Pokud by nový průzkum potvrdil možnost záchovy původního mostu, za předpokladu proveditelných oprav, zohledňujících bezpečnostní kritéria a současně relevantní poměr nákladů a garantované životnosti, nebude se kraj bránit revizi původního rozhodnutí. Se závěry šetření budou seznámeni i autoři petice.

…a ještě mne čekala dvě jednání nad interpersonálními problémy a neodmyslitelná administrativa.

Středa

… Ústavně právní výbor a za mne nejdůležitější projednávané body:

?kompenzační bonus tentokrát pro kraje ve výši 500 Kč, které přicházejí díky výpadku příjmů ze sdílených daní o nemalé objemy peněz v mnoha kapitolách svých rozpočtů, nelze nahradit pouze navýšením peněz čerpaných prostřednictvím SFDI, které lze uplatnit pouze na opravy silnic (jakkoliv mne možnost opravy více silnic v kraji jako gestora této oblasti těší). Více viz můj středeční příspěvek.

?změna trestního zákoníku a snaha o zvýšení počtu peněžitých trestů, zvýšení hranice škody a urychlení řízení cestou usnadnění dohod o vině a trestu. Osobně zastávám názor, že snaha o rychlejší trest je účinnou a potřebnou cestou. A pro každodenní život je nejzásadnější změnou zdvojnásobení částky určující jednotlivé hranice škody – tedy nově (po dvaceti letech) by hranice mezi přestupkem a trestným činem měla být z původních 5 tisíc ve výši 10 tisíc Kč, což nepochybně více odpovídá současné hodnotě významu peněz ve vztahu ke škodě.

?kompenzace pro osoby na DPP a DPČ ve výši 350,-Kč za den

… odpoledne velmi zajímavý seminář k revidovanému finančnímu rámci a balíčku opatření Evropské komise za účasti premiéra a ministryně financí. Je to obrovské téma EK a ke svému překvapení jsem se dozvěděl, že se musíme bavit nejen o záměru vypůjčit si 750 miliard EUR nad rámec každoročního rozpočtu EU. Z mého pohledu není jasný propad HDP v jednotlivých zemích a skutečná potřeba zemí EU. Současný návrh se bohužel nevěnuje pouze oživení ekonomiky, ale i tzv. podpory oživení a odolnosti, posílení kohezní politiky a fondu pro spravedlivou tranzici. Evropský parlament si navíc klade podmínku tzv. nových finančních zdrojů, což znamená nové společné evropské daně a popřípadě poplatky – např. z emisních povolenek?!! Půjčit si a splácet od roku 2028 po dobu 30 let připadá mně osobně velmi nezodpovědné. Navíc na splacení se mají najít prostředky ze zmíněných nových zdrojů/společných daní?! A k tomu všemu EK ještě plánuje posílení standardního 7letého rozpočtu EU o 1100 miliard EUR?! Možná chápu důvody, ale není to už celkově velký objem peněz?!Již „fungující“ záchranná opatření (z prozatím schváleného Garanční fondu ve výši 540 miliard EUR zatím žádný stát nečerpá) nechávám bez komentáře?! Jednoduchým součtem se dostáváme k částce 2 390 miliard EUR ...!!! Předpokládá se sice vytváření národních plánů oživení a odolnosti, ale současně musíme reflektovat specifická doporučení EK. Dále, investice mají být koordinovány do zelené, digitální a inovativní Evropy, a opravdu má jít až 30 procent na klimatickou transformaci?! Nebráním se tomu, ale kdykoliv se někdo zeptá, do čeho konkrétně, tak existuje pouze obecná argumentace předkládaných plánů. A samostatná kapitola je přerozdělení půjčených peněz. Pro zajímavost-srovnatelné Portugalsko z toho největšího balíku dostává 1000 EUR na hlavu a Česko 200 EUR na hlavu?! Jsem přesvědčen, že úkolem premiéra je skutečně uhájit zájmy České republiky, přičemž souhlasím s jeho názorem, že výše objemu požadovaných peněz není doposud opodstatněna. Je nutné dojednat jiný způsob přerozdělení. Národní plány musí být součástí celkového záměru EU a nikoliv direktivně určovány (potřebujeme investovat do strategických priorit, - dopravní infrastruktury, energie, uchovat v kondici automobilový průmysl apod.). A v neposlední řadě je nezbytné, začít tvrdě vyjednávat, jak a v čem se budou standardní rozpočty EU v každém roce zvyšovat!

Čtvrtek

…den na cestách – tak trochu nejen nad silničními, starostmi starostů - Úhlejov, Soběraz a Markvartice i s malou osvěžující zastávkou v Železnici – viz můj čtvrteční příspěvek.

Pátek

…cestou na první jednání jsem zkontroloval stavbu obchvatu Domašína a potom jsem na Rychnovsku navštívil firmu Matrix, kde jsme s jejím majitelem debatovali hlavně o rozvoji spolupráce s akademickým prostředím a dalších plánech působení firmy v regionu.

…na KÚ jsem přijal občanku Třebechovice pod Orebem, která se na mě obrátila s prosbou o řešení dopravní situace.

… diskuse s kolegy o programových plánech pro další 4 roky a opět vyřizování agendy s dotazy, úkoly i jejich řešení. A s přihlédnutím k posledním nehodám na železnici také sepsání žádosti o bezpečnostní zajištění na trati Teplice nad Metují - Adršpach -Trutnov adresované generálnímu řediteli Správy železnic.

Sobota, neděle

… doma doháním rekonvalescenci za minulý angínový týden. Nemohl jsem však přehlédnout ZDE

Je neuvěřitelné, že ani prodělaná zkušenost z první koronavirové vlny se u ministra zdravotnictví ve způsobu řízení a komunikace směrem k veřejnosti v rámci aktuální epidemiologické situace nijak neprojevila. Výsledkem je zjištění, že o předvídatelně rizikovou skupinu horníků se v rámci opatření a prevence nestaral nikdo, v nastalé situaci byla opatření přijata pozdě, ale za to potom z hodiny na hodinu?! Nejdřív se rozdávala vyznamenání a funkce, teď se přehazuje zodpovědnost a vina. A jako bonus každý den opět několik rozdílných informací od ministra i epidemiologů.

Přesto Vám přeji ničím nezkažený, ale naopak pohodový nadcházející týden.

Psali jsme: Martin Červíček: Schodek státního rozpočtu chápu, ale nechápu, že se vůbec neuvažuje o úsporách na provozu státu Martin Červíček: Kde mají zemědělci další úspory hledat? Martin Červíček: Vláda střílí milióny jako při minometné palbě, ale zaznamenat místo jejich dopadu je obtížné Martin Červíček: Měli by se všichni nejdřív domluvit

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.