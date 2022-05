Martin Herman: Vláda která zdraží pivo, padne

reklama

Autorem známého výroku, který uvádí můj komentář není žádný ekonom, či prognostik. Nejde zřejmě ani o lidové rčení. Podle všeho tato slova totiž vsadil do úst svému hrdinovi jeden z mála českých a světových spisovatelů Jaroslav Hašek. Hádáte správně, tohle moudro řekl Josef Švejk, kterého ale vzhledem k některým jiným výrokům a jiným prognostikům, můžeme za prognostika označit také.

Takže první odpověď zní: Ano, Josef Švejk je z mého pohledu prognostik a ne ledajaký.

Lze jistě namítnout, že za zdražením piva nestojí vláda, ale jeho výrobci, či distributoři. Není to ale tak docela pravda. Pivovary, obchodníci i naši hospodští totiž reagují na změny, v tomto případě na změny výše vstupních nákladů. A tady už to vláda ovlivňuje velmi podstatně. Tedy pokud zvolím jiný přístup, neovlivňuje to vůbec, protože proti zvyšujícím se cenám energií, PHM, potravin atd. nic nedělá a lidem ani firmám nepomáhá.

Druhá odpověď tedy vypadá takto: Ano, také vláda může za to, že bude dražší pivo.

V posledním týdnu jsem četl pár rozhovorů s majiteli pivovarů, ale i restaurací. Všichni, bez výjimky, velmi jasně naznačovali, že pivo se prostě zdražovat bude. A nebude to jen o obvyklých 50 haléřů, či korunu. Tentokrát nás čeká zdražení, které může naprosto změnit český přístup k tomuto nápoji.

Asi každý ví, že ve spotřebě piva na osobu patříme ke světové špičce. Na rozdíl od většiny národů, Češi pivo neusrkávají, neochutnávají ani nevychutnávají - Češi pivo pijí! A někdy v opravdu relativně velkých dávkách. Kromě toho, že nám to prostě chutná a dělá nám to dobře, to má i svoje ekonomické důvody. I když se poslední dobou dostala cena piva v těch "normálních" klasických hospodách na cca 30 - 35 korun za půllitr, u "Plzně" je to zhruba o 15 korun víc, pořád je to pro spoustu lidí tzv. málo peněz za hodně muziky.

To se ale pravděpodobně změní. jak už jsem říkal, plánuje se zdražení a to podstatné. Mluví se o tom, že chmel a slad stojí dvakrát tolik, co stával, dražší jsou samozřejmě i energetické vstupy, podražila cena lidské práce a do toho ještě ta naše 15% inflace. Suma sumárum to vychází tak, že tentokrát to zdražení nespraví haléře, nebo koruny, ale půjde skutečně o desetikoruny.

Naprosto vážně se mluví o ceně plzeňského piva, která bude začínat na 70 korunách. A to pořád mluvím o klasických hospodách, ne o pražských staroměstských zahrádkách, kde je pivo za sedmdesát už dlouhý čas považováno za science fiction a nekoupíte ho pomalu už ani za stovku.

Většinou je ten průběh zdražování takový, že začne Plzeňský prazdroj, protože ten si to vzhledem k poptávce, množství vyrobeného piva i tradici a dobré pověsti může dovolit. Pak se ale přidávají ostatní a už to jede. takže pokud se pijáci desítky z menších pivovarů radovali a říkali si Ať si klidně Plzeň zdražuje, na nás je drahá i teď, nás se to netýká, tak se pletou. I ta jejich desítka se místo za 30 Kč bude časem prodávat za 45 - 50 korun.

A to bude problém. Lze předpokládat, že takhle vysoká cena piva (mimochodem v zahraničí nic neobvyklého) zasáhne podstatným způsobem do života mnoha českých rodin. Určitě dojde k částečnému omezení spotřeby piva, ale zcela jistě a hlavně dojde ke změně kultury jeho konzumace.

Nakonec máme to vyzkoušené z dob covidových. Mnozí z nás si nakoupili výčepní zařízení, udělali menší, či větší úpravy ve svých garážích, či kumbálech a začali jsme se scházet mimo zařízení k tomu určená, tedy mimo hospod a restaurací. Zvýšila se i spotřeba lahváčů a plechovkáčů.

A výsledek? Ten už mnozí tušíte. Bude přibývat zavřených hospod, protože do nich prostě lidé přestanou chodit v míře, která se ještě majitelům vyplatí. A to není dobře.

Zatímco ve městech se to může z počátku zdát nepodstatné, na vesnicích a v menších městech, kde mají třeba jen jednu, nebo dvě hospody, to bude problém. Lidé se přestanou vídat, přestanou debatovat, přeruší se přirozené kontakty. Ve zmíněných garážích se budeme scházet v omezeném počtu a stále stejném obsazení, což ale dlouho nevydržíme.

Třetí odpověď tedy zní: Ano, přijdeme o čelní místa ve světových žebříčcích.

A staneme se nespolečenskými.

A začneme studovat Švejka.

A padne vláda...

