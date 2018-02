Martin Kavka: Skutečně byl někdy islám tolerantní? Pokud tomu věříte, podívejte se na tohle

Dobře tedy, kdy muslimové byli tolerantní k ostatním? Bylo to v době,kdy sice ovládli rozsáhlé oblasti Blízkého východu a severní Afriky, ale tyto oblasti ovládali pouze vojensky. Nikoli ekonomicky a kulturně. V době, kdy sjednocené arabské kmeny dobyly rozsáhlá území na Byzanci a Perské říši. Tedy dvou ekonomicky a kulturně dvou nejvyspělejších státních útvarů tehdejší doby. Tato území sice byla dobyta vojensky, ale nebyla dobyta společensky. Aby Arabové, potažmo muslimové, mohli dobytá území ovládat administrativně, tak nutně potřebovali zachovat stávající uspořádání.

Tato dobytá území měla de facto podobu určitého protektorátu a vládu pod patronátem muslimského vládce zajišťovali úředníci dobytého celku. Tedy křesťané anebo zoroastristé, kteří měli nejen za úkol udržovat pořádek, ale také výběr daní pro muslimského vládce. Přínos islámské nadvlády byl asi stejný jako přínos říšského protektora v Protektorátu Bohmen und Mahren. Po určitou dobu bylo nutné tolerovat křesťany, případně jiné náboženské skupiny. Vláda muslimu byla slabá a stála jen na loajalitě jimi dosazených úředníků.

Byla islámská civilizace vyspělejší než evropská? Ne, nebyla. Muslimové díky tomu, že dobyli civilizačně mnohem vyspělejší celky než byl Arabský poloostrov získali ohromné bohatství. Nejen ekonomické, ale také kulturní. Netýká se to jen území na Blízkém východě, předtím ovládaných Byzantinci a Peršany, ale také území v severní Africe, převážně v dnešním Egyptě a také Pyrenejského poloostrova, tedy území, která byla také součástí Východořímské říše. Nejvyspělejší říše tehdejší doby. Mluvíme li tedy o islámských vědách, filozofii, měli bychom spíše mluvit o dozvucích antické filozofie, antických vědách, perské matematice, římské architektuře na území ovládaných muslimy.

Proč? Protože islámská filozofie stavěla na antických filozofech, překládaných do arabštiny syrskými, africkými a španělskými mnichy. Algebra je perská, číslice jsou indické, architektura je římská. Dozvucích, protože za Ummajovců a Abbasovců více než islám převládal obdiv dobyvatelů k poraženým a jejich snaha se jim vyrovnat. Tito vládci, více než islám a učení Mohameda, podporovali to, co obdivovali na Byzanci a Persii a podporovali islámské hnutí Mutazzila, což byl islámský směr založený na racionálním myšlení Aristotela a Platona. Snad nejznámějším představitelem tohoto hnutí je Averroes. Islám nám dal Aristotela? Kdepak. Aristotela cituje svatý Augustin ve svých spisech. Aristoteles byl živý v irských klášterech. Jenom Aristotela nikdo neuměl uchopit. Byl to až Averroes, islámský vyvrženec a heretik, který se se snažil dát dohromady Platona, tedy určitou abstrakci a Aristotela, tedy něco co je možné uchopit a pojmenovat. Kdo dnes z muslimů zná pojednání Averroese o Duši? Nikdo, protože to je neislámské.

Jako vyspělost islámu se uvádí Alhambra. Dokonalost a vyspělost islámské architektury. Jenomže my nevíme jak vypadala. Současná Alhambra je totiž dílo španělských králů. Původní byla kompletně přestavěna. Nicméně, přestavba proběhla na základě původních dispozic, založených na římském oblouku. V té době už v Evropě začínala mít navrch Gotika s lomeným obloukem a zatímco vrchol islámské architektury spočíval na vylepšení římských staveb kaligrafii, tak ta temná a zaostalá Evropa stavěla budovy do výše s velkými prosklenými stěnami.

Podobně tomu je s lékařským uměním. Medicína byla rozvinutá tam,kde k tomu byly podmínky. A světě div se, bylo to území kolem Středozemního moře. A to hlavně kvůli klimatu. A základem lékařské moudrosti byl Galén. Na tom nic nezměnil ani význačný lékař, stavící na Galénovi Ibn Sína. Stavěl na Galénovi přidal svoje zkušenosti. Nicméně, nikdy Galéna nepřekročil. Nepřinesl nic nového, ani nemohl. To nové byl totiž až mikroskop.

Islámská civilizace nikdy nedokázala stavět na tom co získala. Její úpadek nastal ve chvíli, kdy projedla stůl plný lahůdek. Žila z podstaty, stejně jako komunistický režim. Ve chvíli, kdy byly snědeny poslední drobky padla. Zůstal jen Mohamed.

Vyšlo na eportal.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Psali jsme: Martin Kavka: Muslimové, zelení a gender teroristky Martin Kavka: Eurábie není mýtus, ale svět, v kterém žijeme Martin Kavka: Proč se socialisté bojí pravicových konzervativních demokracií? Martin Kavka: Slovence hrozí šest let za zneuctění Koránu, není jí lepší rovnou ukamenovat?

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV