Martin Komárek: Komouši. Na jedno použití nebo na nic?

Dá sociálním demokratům pár křesel. Do jejich ministerstev však uvidí, přes své náměstky. Vládnout bude více méně sám. Do potíží se může dostat pouze tehdy, pokud budou chtít socialisté skrze svůj vliv na státní správu umořovat stranické dluhy. To by protikorupční tažení nevyhlíželo věrohodně.

A komunisti? Ti jsou na jedno použití a pak adieu! Poslouchat ovšem, jak si další sedmiprocentní strana klade podmínky pro obsazení křesel, není příjemné, byť to jsou asi spíš jen řeči, než skutečná snaha. Reálně si nechají „zaplatit“ spíše v tvrdých, tedy vlivem a výhodami, místo toho, aby diktovali premiérovi jeho podřízené.

Pro schvalování zákonů je Babiš nebude nutně potřebovat. V něčem se pak může spolehnout na pravici, v něčem na Okamuru, v něčem na Piráty. Bude to sice klopotná dřina, ale schopní vyjednávači z Ano mají šanci vyvážit zájmy, aniž by potřebovali parní válec na legislativu.

Platí to ovšem pouze v případě, že někdo nevyvolá hlasování o důvěře vládě. Pak by si komunisté svých pět minut slávy zopakovali a mohli by klást silnější podmínky. Nebo by je mohl klást kdokoli, kdo by KSČM nahradil. A kdyby vláda hlasování přežila, mohlo by se opakovat za pár týdnů znovu.

Kdyby opozice zvolila takovou taktiku, dokázala by vládu i sněmovnu ochromit.

Babiš ale včera ukázal, že komunistům nehodlá ustoupit. Podpořil Evropskou Unii a prohlásil zemi za součást Západu. Referendum o vystoupení z EU a NATO komunistům taky nedá. Ti, kteří mají vládu odmávat, své výhody dostanou. Ale co přinesou svým voličům, kteří si pořád myslí, že Rusko je náš věrný spojenec a NATO agresivní pakt?

Vyšlo na komarkovynoviny.cz. Publikováno se souhlasem autora

autor: PV