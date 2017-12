Martin Vaňhara: Novinky pro rok 2018

Blíží se konec roku, proto je jistě na místě si stručně nastínit, co nás čeká v roce 2018. O naše členy pečujeme rádi, proto připravujeme v Asociaci podnikatelů a manažerů řadu novinek.

Vážení členové a příznivci Asociace podnikatelů a manažerů,

blíží se konec roku, proto je jistě na místě si stručně nastínit, co nás čeká v roce 2018. O naše členy pečujeme rádi, proto připravujeme řadu novinek:

1. Pravidelné schůzky členů APM – rádi bychom, aby se z APM stala komunita živnostníků, podnikatelů a manažerů, kteří s naší pomocí budou prezentovat své názory na vše, co se týká podnikání. Také bychom rádi znali Vaše potřeby, touhy a požadavky, abychom je mohli následně předat dál, tj. příslušným politikům, úřadům a státu jako takovému. Proto se s Vámi rádi poznáme a osobně s Vámi tato témata budeme probírat. Na každou schůzku pozveme také nějakou osobnost či profesionála ve svém oboru. První takovou schůzku plánujeme na únor 2018, podrobnější informace včetně pozvánky obdrží členové zhruba v půlce ledna.

2. Právní poradna pro podnikatele – v lednu spustíme ve spolupráci s Advokátní kanceláří Mgr. Michala Gottwalda a Advokátní kanceláří JUDr. Petra Holuba právní poradnu pro členy APM, a to pro členy úplně zdarma. Ptát se budou moci členové na cokoli z oblasti podnikání. Podrobnější informace přineseme v samostatném článku.

3. Vzdělávací a osvětová činnost – našim primárním poslání je poskytovat členům možnost vzdělávání a osvěty, včetně poradenské činnosti. Od roku 2018 proto budeme našim členům poskytovat možnosti školení či vzdělávacích akcí úplně zdarma nebo za velmi výhodných podmínek. Prvním takovým školením, které členům nabídneme, bude školení na GDPR (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

4. E-mailový chat – dali jsme si za cíl zintenzivnění komunikace mezi asociací a jednotlivými členy a právě k naplnění tohoto cíle budeme využívat tzv. „e-mailový chat". Bude se jednat prakticky o podrobnější zpravodaj, který budeme členům zasílat v podstatně kratších časových intervalech (naše aktuální představa činí 1 – 2 x týdně, přičemž v něm budeme členy daleko více vyzývat ke vzájemnému dialogu, tj. k jejich reakci na informace uvedené v námi zaslaném e-mailu.

5. Zpravodaj – rádi zapojíme členy, kteří o to budou mít zájem, do činnosti APM. Rádi bychom tak učinili také možností participace členů na tvorbě zpravodajů, které členům pravidelně zasíláme do e-mailových schránek. Před plánovanou uzávěrkou konkrétního zpravodaje zašleme všem členům určitou otázku, na kterou budou moci odpovědět, či nastolíme téma, ke kterému se budou moci členové vyjádřit.

Věříme, že se Vám plánované změny budou líbit.

Za Asociaci podnikatelů a manažerů

Martin Vaňhara, tajemník

