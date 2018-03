Michal Šebek: Ficův politický krach je téměř jistý, vše je jen otázkou času!

Mezi prvními vyšetřovacími verzemi bylo, že tohoto novináře mohla zabít kalábrijská mafie, která má údajný vliv na východě Slovenska, neboť zavražděný novinář se zabýval jejími vazbami na blízké spolupracovníky premiéra Roberta Fica. V jeho hledáčku skončila mezi jinými i Mária Trošková, mladá ambiciózní žena, která je blízkou spolupracovnicí právě slovenského premiéra. Dalším člověkem, o nějž se Kuciak zajímal, byl Viliam Jasaň, který měl být údajně napojen na mafiánský klan působící na Slovensku a který pracoval v úzkém okruhu Ficových spolupracovníků. Konkrétně byl šéfem Bezpečnostní rady státu a tedy nejvýše postaveným politickým funkcionářem, který měl dbát na bezpečnost v celém Slovensku.

Lidé s pofiderní minulostí měli chránit Slovensko. Kauza nabírá na obrátkách!

Ačkoliv by se tak čekalo, že na ochranu státu dohlíží bezúhonní lidé s řádnými bezpečnostními prověrkami, pravda může být mnohdy jiná. Jak se ukazuje v případě této kauzy, otázku bezpečnosti a ochrany této země měl na starosti člověk, který je minimálně podezřelým z vazeb na lidi s kriminální minulostí a mafiány. Alespoň o jeho propojenosti na mafiány hovořil zavražděný novinář ve svém nedokončeném článku, který uveřejnil portál Aktuality.sk v uplynulých dnech.

Fico čelí obrovskému tlaku veřejnosti. Lidé mu vyjadřují nedůvěru a prezident také!

Na situaci, která na Slovensku v souvislosti s ohavnou vraždou novináře a jeho snoubenky vznikla, reagoval také v neděli samotný slovenský prezident Andrej Kiska. Podle něho je situace neúnosná a není možné, aby vládli lidé, jejichž důvěra mezi veřejností prudce poklesla.

„Ve čtvrtek jsem oznámil, že dnes vystoupím ve veřejnoprávní televizi s prohlášením k aktuální situaci na Slovensku po ohavné vraždě Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Včera jsem se dozvěděl, že s vyhlášením po mne plánuje vystoupit i předseda vlády a přidal se i předseda národní rady,“ pronesl dnes v televizi Kiska. Ten mezi řečí upřesnil, že by v dané situaci bylo ideálním řešením rekonstruovat tamní vládu nebo zvážit vyhlášení předčasných voleb.

„Hovořil jsem osobně s premiérem Robertem Ficem o možných východiscích z vážné politické krize. Bohužel, ukázalo se, že naše vnímání a naše názory na možné řešení jsou rozdílné. Rozhodl jsem se, z těchto samých důvodů, moje večerní vystoupení zrušit a svoje stanovisko říci už nyní. To poslední, co naše společnost v napjaté situaci potřebuje, je politické divadlo na televizní obrazovce v podání nejvyšších ústavních činitelů,“ pokračoval slovenský prezident. Kiska si však servítky směrem k premiérovi nebral a přidal: „Čekal jsem týden na to, jaké politické kroky vládní většina udělá. Jaké rozhodnutí sama přijme, aby se pokusila zmírnit napětí a obnovit důvěru. Zdá se však, že žádné řešení se neukazuje. Někteří rezignovali a slyším úvahy o dalších. Ale nevidím žádný plán vyvést zemi z krize nedůvěry,“ uvedl Kiska.

Co dál? ´Padne hlava´ premiéra a ministra vnitra Kaliňáka?

Padne na onom pomyslném špalku hlava dvou nejvlivnějších mužů Slovenska – Fica a Kaliňáka? I to je ve hře! Jak se totiž vyjádřil ministr vnitra Robert Kaliňák v nedělním televizním pořadu O 5 minut 12, nevylučuje ani on svoji demisi, přestože ještě v uplynulých dnech o tom nechtěl ani slyšet. Byl by tak dalším z ministrů, kteří ´berou kramle´ z potápějící se vlády Roberta Fica. V předchozích dnech totiž odstoupil ministr kultury Marek Maďarič, který se nedokázal údajně vyrovnat s tím, že v jeho zemi byl ohavně zabit novinář jen proto, že se věnoval své práci a odkrýval vazby vlivných osob s mafiány.

Jak dlouho ještě vydrží Robert Fico s nervy? Jak dlouho ještě bude vzdorovat faktu, že lidé už ho za svého premiéra nechtějí?

