Mike Whitney: Spojené státy vzdorují trojnásobnému útoku

Nepřítel směřuje svůj útok na americký lid, na zemi a na demokracii a jeho konečným cílem je odstranit existující administrativu a nastolit svou vlastní loutkovou vládu. To je meta, kterou sleduje od samého počátku, třebaže pokud jde o pravou povahu toho, co se vlastně děje, mohly překotně vířicích událostí mnohé z nás zmást. To, na co dnes hledíme, je totiž kampaň nejšpinavějších triků (Russiagate), rozšířená do dravého nájezdu na prezidentský úřad.

Zdánlivě je cílem Trump osobně, ale skutečným cílem je jeho úřad, všeobecně vnímaný jako „sídlo moci“, který - jak nepřítel věří - by měl zůstat v rukou lidí, kteří zemi vlastní. To znamená v rukou bezohledných oligarchů, kteří se svými chapadly chobotnice zmocnili už téměř všeho kolem sebe: Wall Streetu, soudů. Kongresu, mainstreamových médií, Demokratické strany i nejmocnějších článků národní bezpečnosti. To vše dnes oligarchové už vlastní a nemají v úmyslu se toho vzdát. A to i kdyby snad volby přinesly jiný výsledek, než o který oni usilují.

Takže ještě jednou: tohle vše není o Trumpovi, je to o bezskrupulózních lidech za scénou, kteří v posledních čtyřech letech a v utajení budovali páky vedoucí k moci, dost silné na to, aby smazala výsledek voleb z roku 2016 a instalovala kandidáta podle jejich chuti a vkusu. Jestliže nová odhalení new revelations o Obamově zapojení do špionážní operace, namířené ke svržení Trumpa z úřadu, vás ještě nepřesvědčila o tom, že všichni význačnější pracovníci v administrativě, v FBI, v CIA, v Národním bezpečnostním úřadu (NSA), v DOJ, v DNC a v MSM byli účastni spiknutí proti zvolené vládě, pak byste snad raději měli tento článek odložit a strčit své hlavy do písku, kam patří. Toto je určeno lidem, kteří si ze záplavy informací a dezinformací umějí vybrat co platí a co se skutečně děje. Což není samozřejmě nic jiného, než chladnokrevný boj o moc.

V současnosti sužují zemi několikanásobné krize. Krize zdravotní (Covid-19), krize ekonomická (strmě stoupající nezaměstnanost a hrozící deprese), a rozsáhlé společenské nepokoje. Jsou to všechno krize skutečně existující, ale současně jsou též všechny využívány a manipulovány k získání politického prospěchu. Prezidenství pak představuje v této široké operaci jen jeden z mnoha cílů. Celá společnost se před našima očima srovnává jakoby do jedné roviny, mění se, všechny instituce až k základní školní výchově a přirozené povaze práce jsou zpochybňovány, revidovány či přímo bezcitně trhány na kusy. Pod palbou se ocitla naše historie, naše ikony, naši hrdinové, naše zvyky a naše tradice. Nejsme už jeden lid, sdílející jednu kulturu a ideologii, ale opovrženíhodní obchodníci s otroky a rasisté, nezasluhující si základní osobní bezpečnost, nezasluhující si respekt a nezasluhující si ani být poučeni o tom, jak naše země vznikla a na jakých zásadách byl stát vybudován. Tohle všechno se vymazává až do poslední tečky a těmi, kdo to vymazávají, jsou intrikující elity bez tváře, operující za kouřovou clonou mediální propagandy, politické šikany a nyní též hnutí „za rasovou spravedlnost“.

Věříte stejně, jak tomu věřím já, že většina těchto krizí zázračně zmizí v pouhých několika hodinách či dnech po listopadových volbách? Že najednou zde bude, jak z nebes spadlá, životy zachraňující očkovací látka, že legie aktivistů hnutí Na životě černých záleží se rozhodnou sbalit své rance a odebrat se domů, a že i ekonomika se postaví znovu na nohy, ovšem jen když tyto volby vyhrají demokraté a budou to tedy znovu oni, kteří se v zemi chopí vlády?

A není pak fakt, že by tomu tak spolu s naznačeným výsledkem voleb skutečně bylo a muselo být, důkazem toho, že současně probíhající společenský nepokoj v zemi není žádným spontánním výbuchem pobouření nad tím, jak se v USA s černochy nakládá, ale že jde o záštiplný politický trik, který má po naplánované a též už provedené diskreditací většinově bílé americké dělnické vrstvy přivodit Trumpovu porážku ve volbách?

Je to vše o penězích a o moci. Americký lid a jeho instituce se staly obětí nemilosrdného útoku a Covid-19, hnutí Na životě černých záleží a naplánovaná demolice ekonomiky jsou součástmi trojnásobné ofenzívy, jejímž cílem je zhuntovat zemi, přepsat její historii, zotročit její obyvatelstvo a ustavit scénu, ve které masu národního bohatství země uchopí hrstka mocí oslepených šílených mandarínů, kteří se nezastaví, dokud své ambice nenaplní beze zbytku. Zmařit tento plán nebude vůbec jednoduché a bude vyžadovat nezměrné úsilí všech.

(vybral a přeložil Lubomír Man)

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele

