Milan Knížák: Praga kaput

Praha bude určitě hnusná. Bydlíme na břehu Vltavy. Bylo milé dívat se na hemžení na vodě, pozorovat důstojné a trochu směšné parníky i malé pramice rybářů. Teď je to jinak.

Žádnou hezkou loď na Vltavě nevidím. Nejošklivější je nesmyslně dlouhá vodní převozna (jinak se to nedá nazvat) konstruovaná s úmyslem pojmout co nejvíc turistů, kteří dnes okupují Prahu. Tahle odporná žížala potvoří stříbropěnnou Vltavu asi nejvíc.

V Praze se mají stavět přebulejé necitlivé domy u Masarykova nádraží navržené kýčařkou Zahou Hadid, jejíž architektonické potvory hyzdí už řadu světových metropolí.

Na Žižkově u věže mají vyrůst hloupě dekorativní výškové baráky (arch. Eva Jiřičná), které by změnily celý život v této části města. Mají vzniknout tisíce bytů, domy mají být vyšší než žižkovská televizní věž. Nedovedu si představit co by se stalo, kdyby se na toto již dostatečně zabydlené místo nastěhovalo několik tisíc lidí.

Určitě se ještě zahustí Pankrácká pláň, která hyzdí horizont, turisté zaplní ještě větší část vnitřku města a Praha pod tímto příkrovem pomalu zmizí. A kdyby turizmus přestal, vznikla by v centru Prahy poušť opuštěných turistických pastí.

Naše hlavní město se nemění v životem tepající velkoměsto, jen ve zmatenou skrumáž neslučitelných funkcí a neslučitelných životů. Multikulturní Praha bude nudná a hloupá. Dobře, že jí neuvidím, bude totiž hodně smutná, alespoň pro Pražany. Smutná matka měst. A to uvádím jen několik z mnoha hloupých a hlavně zbytečných zásahů do struktury metropole. Hlupáci chtějí, aby vypadala jako ostatní města, místo, aby střežili její osobitost.

Omezení pražští politici chtějí zbourat Janákův dobový most s kubistickými prvky i tradiční železniční most jen proto, že to bude údajně trochu levnější.

Všude vznikají levné domy, které připomínají všechna města na světě a na kterých se dá rychle vydělat.

Po roce 1989 nevznikla v Praze žádná dobrá velká stavba, jen pár drobných domečků a rekonstrukcí.

Za nejhorší považuji vyhnání civilního života z centra města, které se stalo jen velkou pastí na turisty. Turistická okupace je největším nebezpečím současného světa. Jak jsem napsal a natiskl na tričko TURISMUS JE ZLOČIN. S tím je spojený nebývalý rozmach dopravy všeho typu, tzn. nápor na globální ekologii, devastace historických památek, zpřístupnění dosud nepřístupných a tedy zatím zachovalých přírodních útvarů.

Pozůstatek funkcionalismu - systém volně ložených domů - nevhodně používaný, rozbíjí strukturu města. Místo ulic a náměstí vznikají houfy staveb v kterých se nelze vyznat a které nevybízejí k žádné interakci. Domy slouží jako noclehárny či výrobny zábavy.

Všechno je založeno na falešné humanitě.

Milan Knížák

