Milan Zelený: Hledání Stability v Éře Nerovnováhy

reklama

Milan Zelený, emeritní profesor na Fordham University v New Yorku, který také působí na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi’an v Číně a mnoha dalších by mněl být podle nejen mého názoru a dalších významných vědců TOP kandidátem na Nobelovu cenu za ekonomii v roce 2021 za svůj originální výzkum v řetězci: Evoluční ekonomika -> transformace -> metamorfóza -> deglobalizace -> relokalizace -> z centrální do lokální rovnováhy. Mimo jiného jeho výzkum srozumitelným způsobem pomohl objasnit, že:

1) to, co prožíváme, není cyklická krize, která se čas od času opakuje, ale transformační změna, jako byla průmyslová revoluce.

2) jsme vyčerpali čtyři oblasti – zemědělství, průmysl, služby, stát – a nikam dál se už ekonomika transformovat nemůže.

3) evoluční změny jsou rychlejší a docházejí do dnešní situace, kdy se přirozená evoluce proměnila v kulturní.

4) se budeme metamorfozovat do lokální ekonomiky, což znamená autonomizaci regionů, lokalit, lokální technologie, lokální výrobu, lokální samosprávu.

5) globalizaci jsme vyčerpali a regiony mají výhodu, že jsou malé, zvládnutelné, lidi se víceméně znají a mohou postupovat správně.

6) řešením bude osvobození se od světových měn, protože ty jsou v rukou spekulací a výkyvů, což pro lokální ekonomiky není žádoucí.

7) politický systém se nevzdává dobrovolně, ale když pochopí, že už není východisko, jde to velmi rychle.

8) musíme se naučit, jak informace najít, jak je interpretovat a co s nimi udělat.

9) lokální ekonomiky se budou vyvíjet na jiných principech než ty globální

10) impulsem pro nový svět budou takzvané podnikatelské univerzity, které by vzdělávaly podnikatele k zakládání reálných firem, s nimiž by vstupovali do regionu.

11) například založením nových, regionálních malých Zlínů lze v Česku vytvořit desítky center pro rozvoj regionálních a lokálních ekonomik, a tím napodobit „zázrak“ rovnováhy Jana a Tomáše Bati – nezávislosti, soběstačnosti a spolupráce místních iniciativ na celém světě co nejblíže konečnému zákazníkovi.

Originálnost výzkumu a tvrzení Milana Zeleného mimo jiné potvrzuje i průzkum Bank of America nebo aktivity vlády Nového Zélandu, které dávájí této krásné krajině obrovskou příležitost znovu vybudovat lepší, odolnější a inkluzivnější ekonomiku.

Milan Zelený působí jako globální profesor systémů řízení a propagátor Soustavy řízení Baťa. Je zastáncem kapitalismu svobodného (ne volného) trhu, nestranického a neideologického přístupu k ekonomice. Dlouhodobě je na prvním místě nejcitovanějších českých ekonomů.

Jako emeritní profesor manažerských systémů na Fordham University v New Yorku, se specializuje v oblastech strategie, řízení znalostí, Soustavy řízení Baťa, multikriteriálního rozhodování, produktivity práce a systémů podnikového řízení. Působí také na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Xidian University v Xi’an v Číně a mnoha dalších.

Je autorem téměř 500 odborných publikací (v angličtině) a přes 600 esejů, povídek, populárních a novinových článků (mnohé i v češtině). Je zakladatel a šéfredaktor časopisu Human Systems Management (přes 33 let), člen desítky redakčních rad mezinárodních časopisů. Je autor řady knih: Multiple Criteria Decision Making, Human Systems Management, Linear Multiobjective Programming, Autopoiesis: A Theory of Living Organization, atp. Česky pak např. ČSFR očima exilového ekonoma, Ještě je čas, Cesty k úspěchu, Hledání vlastní cesty, Neučte se z vlastních chyb, Všechno bude jinak, To vám byl divný svět, a dalších.

Zdroj:

Pavla Francová, Lidové noviny, 2015: Milan Zelený: Neprožíváme krizi, ale změnu ekonomického systému ZDE

Milan Zelený: Naděje koronavirové krize: Hledání stability v době nerovnováhy ZDE

MM: Baťův odkaz máme v DNA, říká ekonom Milan Zelený ZDE

Milan Zelený: Evolutionary Economics: Transformation and Metamorphosis of Economy ZDE

Milan Zelený: Evolutionary Economics: Towards the New World of Digital and Localised Economy ZDE

www.milanzeleny.com ZDE

Bartosz Swiderek: The trend from globalisation to localisation amid the Covid-19 pandemic ZDE

Yoseph Ayele: A new wave of entrepreneurial talent for New Zealand ZDE

Psali jsme: Profesor Milan Zelený z karantény v USA: Mrtví ekonomiku neoživí. Cena zde? Nepředstavitelná. Baťův Zlín jako inspirace. Čína vrátí úder. Čas na změnu „Teď je jim venkov dobrý, hlína a hnůj!“ Zelený-Atapana a svět po viru: EU, bohatství, USA, Čína, moudrost babičky Milan Zelený: Hledání Stability v Éře Nerovnováhy Ztratili jsme vize, nechystáme se na budoucnost. Sedm profesorů to chce změnit. Některé už znáte

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.