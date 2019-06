Miloš Horký: Americký velvyslanec pochválil stav demokracie v Česku. Važme si toho

Americký velvyslanec Stephen King se přiznal, že vždy když jde okolo Bílého domu, tak tam probíhají nějaké demonstrace. Stephen King to pokládá za znak velmi silné a zdravé demokracie ve společnosti. A tentokrát se takto americký velvyslanec vyjádřil také o stavu demokracie v Česku.

České politice se nedostává pochval příliš často, zejména ne v českých mediích, tak bychom si měli této pochvaly z úst amerického ambasadora vážit tím více.

Ovšem jedna věc je – dovolávat se - „vždyť i americký velvyslanec to říkal...“, ale druhá věc je, jestli budeme se Stephenem Kingem beze zbytku souhlasit.

Nepřehnal to snad, když nás tak „vychválil“?

Americký „posel“ působí na americkém velvyslanectví déle než rok, a tak se lze domnívat, že už se zorientoval a že zná českou „politickou mapu“.

A v uplynulých dnech naše hlavní město zažilo velkou demonstraci, dokonce snad největší od roku 1989.

A americký velvyslanec demonstraci ocenil a řekl o ní, že je znakem „zdravé demokracie“.

Nezapomínejme, že Stephen King je velvyslancem země, která ve své historii nezažila nic jiného než demokratické zřízení.

V roce 1776 13 kolonií na východě amerického kontinentu vyhlásilo nezávislost na evropských mocnostech, v roce 1788 americké státy přijaly Ústavu, a jejich 10 Dodatků, které byly ratifikovány v roce 1791, garantovaly základní občanské svobody. O něčem takovém si Evropané v 18. století mohli nechat jen zdát!

Tedy již od počátku amerických dějin mohli Američané Evropu demokracii “učit“.

Jistě, z moderního pohledu, americká demokracie měla vážnou „chybu na kráse“, tou bylo zcela jistě otrokářské zřízení ve státech na Jihu. Ale americká demokracie se ukázala být „silnou“ demokracií a Sever porazil Jih, otrokářství bylo zrušeno.

Máme tedy dobré důvody se domnívat, že americká demokracie je „zdravou“ demokracií a tudíž by nás pochvala od amerického velvyslance měla těšit.

Naši politici, media a ani veřejnost však ještě nemají jasno, co se vlastně na Letné přihodilo.

Prezident Zeman říká, že vláda se mění svobodnými volbami, nikoli demonstracemi. Milión chvilek říká: “Nepolevíme, dokud Babiš neodejde...“

Je to pat české společnosti?

Nic něco takového se ovšem neděje. Lidé dál chodí do práce, aby si vydělali na mzdu, firmy i nadále vyrábějí a dodávají služby, společnosti plní tržby a odvádějí daně do státního rozpočtu, živnostníci odvádějí EET, důchodci dosud dostávají své důchody.

Přihodilo se tedy něco v české společnosti? Změnilo se něco?

Ano, jedna věc se po demonstracích změnila. A to dost podstatně.

Premiér Babiš říká: "Vyhrál jsem šestery volby!"

V minulosti, kdyby někdo vyhrál šestkrát volby, tak by se jaksi považovalo za samozřejmé, že bude mít právo určovat nebo aspoň spoluurčovat, jak bude vypadat politický život v "kraji".

Avšak na Letné se sešlo 250 tisíc studentů. To je vcelku „slušný“ tábor lidu. A ti „študáci“ něco požadovali. Zjevně to nebyli voliči premiéra či jeho hnutí.

Nyní - po demonstracích - se tedy situace doopravdy změnila. Změnila se v tom smyslu, že nyní je na premiérovi a jeho straně, aby splnili, co české veřejnosti slibovali ve volebním boji.

Je na nich, aby pracovali na cílech, jež představili ve volbách.

Dokonce – premiér Babiš si nemůže dovolit, než usilovně pracovat a realizovat vizi, kterou občanu ve volbách předložil.

Pokud by dnes premiér ustoupil požadavkům demonstrantů, naše demokracie by se tím zhroutila. To si premiér Babiš v žádném případě nemůže dovolit - už kvůli těm, kteří ho zvolili!

Premiér Babiš si nemůže dovolit zklamat slib, jenž dal svým voličům.

Zdraví naší demokracie neutrpělo ani demonstracemi!

Naše demokracie není slabá. To by pak Stephenu Kingovi nezbylo než říci: „Přecenil jsem zdraví demokracie v Čechách“.

To přece nemůžeme americkému velvyslanci udělat!

Miloš Horký

Psali jsme: Nejde o to dosáhnout odstoupení Babiše, ale... Filozof Petříček promluvil na straně demonstrantů Miloš Horký: Babišova "Hra o trůny" aneb Integrita EU v ohrožení Miloš Horký: Zrušíme národní identitu? To smrdí. Klonovaní demonstranti. Čižinský a Horký šíří velmi podivné foto ze včerejší demonstrace proti Babišovi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV