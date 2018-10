Mira Třebická: Kam zmizela Miroslava Němcová

Kdepak se dnes schovává paní Němcová poté, co se její soukmenovci po nepříliš zdařilých výsledcích komunálních voleb chtějí poučovat z minulosti?

Její kolegyně Alexandra Udženija včera na rozhlasové stanici Radiožurnál řekla, že ODS na pražském magistrátu bude jednat se všemi subjekty, tedy i s ANO, a že se ODS musí poučit z minulosti. Další kolega Miroslavy Němcové Martin Kupka včera v Událostech též vysvětloval, že vymezování vůči ANO je přeci něco úplně jiného na komunální úrovni než přímo v Praze vůči Andreji Babišovi. Jak se to ale slučuje s jejich tvrzením, že ANO je strana jednoho muže, když Andrej Babiš, dle Martina Kupky, s komunálním ANO nemá zas tak moc společného? Nebo je pražské ANO jiné než plzeňské a jaképak je třeba brněnské?

Zmatená z vyjadřování ODS jsem nejen já, ale musí být též i Miroslava Němcová. Jak to, že se s velkým mediálním humbukem nezvedá ze židle a neodchází, tentokrát ne z Pražského hradu, ale přímo z ODS? Při svém odchodu by to mohla vzít ještě přes Kladno, kde se ODS dala dohromady dokonce s SPD, které bylo před volbami pro tuto stranu jako červený hadr pro býka. Ještěže už neexistují Sládkovi republikáni.

Vím, že se říká nikdy neříkej nikdy, ale jakpak mají voliči takové straně cokoli věřit?

Psali jsme: Mira Třebická: Jedna velká emoce Michaela Šojdrová Mira Třebická: Začala likvidace Karly Šlechtové. Ale proč, a ještě ke všemu proč tak blbě? Mira Třebická: Ukřižujme Boka s Kejvalem Mira Třebická: V šedesáti letech jsem přestala menstruovat a může za to Andrej Babiš

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV