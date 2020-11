Mira Třebická: Kde se vzal, tu se vzal...

reklama

Přišel k mikrofonu, otevřel svá vzdělaná ústa a závěrem svého úvodního vystoupení začal nápadně lhát jako ustrašené děcko, nachytané na švestkách. Vydrželo mu to více ne žjeden den a jednu noc. Odstrašující případ pro naše děti.

Stálo by za to podrobněji prozkoumat osobnost docenta Blatného z psychologického, možná psychiatrického hlediska. Před dvěma lety je pro něj Andrej Babiš trestně stíhaný estébák, který se má vzdát funkce, po dvou letech je pro něj Andrej Babiš člověkem, kterému chce pomáhat, pod kterým chce pracovat. Zajímavá pokřivená osobnost, která musí mít vícekomorový žaludek. Málokdo by totiž strávil to co on.

Jistě si uvědomuje, do jaké situace dostal premiéra naší země, ale na to si otevřel bachor, čepec, knihu nebo slez, podle toho, kterou z nich ještě nepoužil. Velkorysý Andrej Babiš nad tím mávl rukou, co měl taky dělat, během dvou měsíců třetí ministr. Takovouhle boudu na něj určitě ještě nikdo neušil.

Osobně bych nechtěla mít takového morálně pokřiveného odborníka ani náhodou za ošetřujícího lékaře mých dětí, ani za nadřízeného, ani za podřízeného, ba ani náhodou za souseda.

Upřímně je mi líto Andreje Babiše, který si odteď nemůže být jistý tím, kterou že část zkaženého žaludku či předžaludku si jeho nový ministr zdravotnictví při své nové funkci otevře.

Zajímalo by mě, co si o tom myslí jeho předchůdci, slušný Adam Vojtěch a rovný Roman Prymula, kterému bohužel nikdo v jeho nabitém programu nepřipomněl, aby si nasadil roušku. Jediný, kdo může být s nastalou situací spokojený, je Mirka Němcová, má ve vládě zvěda, kámoše od petice Miliónů chvilek.

