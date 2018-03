Mira Třebická: Ukřižujme Boka s Kejvalem

A to jen proto, že si dovolili svým spoluobčanům představit návrh, podotýkám NÁVRH reharmonizované české hymny, která by se mohla hrát při významných sportovní událostech. Chtěla bych ale oba pány ubezpečit, že vniklá situace, kdy musí čelit neférovým dehonestacím, není o nich samotných, ale o nejslabším článku, na kterém si frustrovaný český národ tzv. zchladí žáhu.

A proč frustrovaný?

Tak třeba proto, když se Čech sám sebe zeptá, kde domov můj, tak pořádně neví jestli je blíže Moskvy, Pekingu nebo New Yorku. Neví proč komunistická mlátička Zdeněk Ondráček, který byl zvolen poslancem Parlamentu České republiky již v roce 2013 začal pravicovým poslancům vadit až v roce 2018. Neumí si představit, co se děje např. v hlavách rodičů nadaných dětí, kteří “mají to štěstí”, že Českou republiku obchází strašidlo inkluzivního vzdělávání. Jak má pochopit konání ministra Martina Stropnického, který zrušil prodej Karlínských kasáren za 600 mil. Kč, připravil tím státní kasu o dost slušné peníze a za to byl převeden na ještě významnější ministerstvo, “které mu bude lépe sedět”. A co se teprve musí dít s psychikou průměrného Čecha, když zjistí, čeho všeho je schopen 74 letý poslanec ODS, který ve svém věku vykonává dohromady čtyři funkce - poslance Parlamentu ČR, místopředsedu správní rady VZP, přednostu gynekologické kliniky 3. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice a k tomu všemu provozuje soukromou gynekologickou ambulantní praxi. A aby toho nebylo málo, tak se také pilně připravuje na podzimní volby, chce se totiž vrátit do čela pražského magistrátu.

Pro normálního frustrovaného Čecha je daleko jednodušší se odreagovat na Bokovi a Kejvalovi, než si začínat s naším panem prezidentem, našimi poslanci, ministry či nadpozemsky schopnými, vždy neomylnými členy ODS.

A protože je čas velikonoční, ukřižujme Boka s Kejvalem a třeba si trochu ulevíme.

Ale pozor, na frustrované Čechy se chystají frustrovaní Moravané a Slezané se svými hymnami, tak je otázkou, zda není skutečně lepší se postavit těm skutečným problémům než si hledat obětního beránka. Ještěže 4tet s Jiří Kornem a jejich specifických pojetím české hymny A’capella zatím nejsou mezi dalšími obviněnými.

Mira Třebická

autor: PV