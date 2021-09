Miroslav Josef Bezecný: Až skončí volby, nic se na tom světě nic se nezmění

reklama

Volební sliby budou zapomenuty. V lepším případě se najdou objektivní příčiny, proč se to či ono nemohlo splnit. A nebo se najde viník. Opozice. Nebo i z vlastních řad se vyčlení záškodník, který všechny zklamal. Také mi připadá, že snad politikové neplní své volební sliby proto, že si je "schovávají" na příští volby. Aby měli opět co slibovat. Koho tedy volit? Před časem si u mne "šplhnul" Jan Bartošek (KDU-ČSL). Když mi na jeho volebním mýtinku řekl, že dělá domácí zabíjačku. Ale... Zdá se mi, že lidovci v poslední době ustupují od svých vlastních kořenů. A obrací se více napravo. Co tedy voličům zbývá? Zavřít oči a sáhnout do klobouku?

Já to mám jednodušší. Jako socan je mojí stranickou povinností volit ČSSD. A veřejně podporovat vedení strany. Ať si o nich myslím, co chci. Ono je to v podstatě jedno. "Ať je tam Petr nebo Pavel." (I když generál Petr Pavel by je "srovnal do latě".) Zastaví příští vláda nehorázné zdražování? Zastaví příští vláda inflaci? Zastaví příští vláda znehodnocování vkladů drobných střadatelů? Zastaví příští vláda nehorázné exekuce? Zajistí příští vláda byty pro mladé lidi? A tak bychom v dalších otázkách mohli pokračovat. Odpověď bychom stejně nedostali.

Zapomínáme také na to, že máme vládu politiků. A ne úřednickou. Ministr má v první řadě reprezentovat Českou republiku. (Někteří naši současní ministři, poslanci a senátoři jsou neoholení, neučesaní a neupravení. Vypadají někteří spíše jako bezdomovci na čundru.) Musí to být osobnost. Osobnost, která si získá respekt nejen doma. Ale především v zahraničí. Také to musí být schopný manažer a organizátor. Aby dokázal kolem sebe vytvořit tým skutečných odborníků. A také (a to by mělo být samozřejmost) tým loajálních pracovníků. A ne jako v současné době, kdy se ministerští "odborníci" nakrucují v médiích, a podrážejí ministry - své nadřízené.

Nedávno jsem jednal s vedoucím odboru na jednom nejmenovaném ministerstvu. Přišla tam sekretářka a řekla: "Pan ministr Vám vzkazuje, abyste mu poslal tu zprávu". "Jakou." "To pan ministr neřekl." "Tak mu nějakou dejte. Ten blbec to stejně nepozná". řekl pan vedoucí odboru sekretářce. To ani není potřeba komentovat.

