Miroslav Josef Bezecný: Buďte rádi, že jste ztuhlí...

Jak se ale na konferenci dostali? Šli všichni pěšky? Aby demonstrovali, jak milují Zemi? To asi těžko. Nebo že by všichni přijeli elektroauty nebo elektroletadly? Koluje vtip: Víte, kde má elektroauto výfuk? V elektrárně. A tak již samotným příjezdem na konferenci zatížili planetu. Anketa Věříte, že Fialova vláda bude dobře hájit naše národní zájmy? Ano 1% Ne 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 20265 lidí

A také musí být někde ubytovaní. Vytápění, svícení, vaření a další spotřebovává energii. Někdo ji musel vyrobit. Takže další "příspěvek" konference ke klimatické změně. Konferenční sály musí být vytápěné. A musí se tam i svítit. To už ani není třeba komentovat. Není tedy problém zjistit a vypočítat, na kolik tato skvělá konference "přispěla" ke klimatické změně. To je asi jako zapálit velké hromady pet lahví, aby se tím demonstrovalo, jak je spalování pet lahví škodlivé. Energetická krize? Asi už je to tak. Ale k tomu přispíváme i my sami. Zbytečným plýtváním. Tím teď nemyslím vtip z období komunismu, kdy se říkalo, že lidé jsou nezodpovědní a nešetří. Protože místo, aby si uhlí šetřili, tak ho hází do kamen.

Z tohoto období také pochází nápis na jedné hřbitovní zdi: "Buďte rádi, že jste ztuhlí, republika nemá uhlí". Stalo se již zvykem, že všechny neúspěchy svádíme na někoho jiného. Dnes za všechno "může" Brusel. Předtím Sovětský svaz. A ještě dříve Rakousko-Uhersko. Všichni jsou spokojeni - viník se našel. Opět se zase přikazuje, co je škodlivé, a co je "prospěšné". Nedávno jeden "vědec" napsal, že jsou vajíčka škodlivá. Ale vzápětí jiný publikoval, jak jsou naopak vajíčka velice zdraví prospěšná. Kotlíkové dotace? Výměna kotlů? Litinový kotel Viadrus vydržel několik generací. Dnes se musel vyhodit. Není prý ekologický. Že se ale na výrobu nových kotlů spotřebovává energie, která zatěžuje planetu, o tom se již nemluví. Ty kotle také musí někdo přivést - další spotřeba energie. A staré kotle nejen musí někdo odvést, ale také zlikvidovat - další spotřeba energie. Ale Brusel to prý nařídil.

Co tomu říkají naši slavní europoslanci? Oni prý nic nezmohou. A také prý hlasují podle svého svědomí!? Neměli by ale hlasovat podle rozhodnutí České republiky? To jim zřejmě ještě nedošlo. Určitě by to chtělo změnu systému. Aby europoslanci nebyli voleni, ale jmenováni prezidentem. A aby si je prezident mohl průběžně "zvát na kobereček". Kde by se mu zodpovídali, co vlastně dělají. A byli by také odvolatelní. S nimi i jejich kamarádíčkové, kteří se v Bruselu vesele přiživují. Také se stále "volá" po změně systému. Ale moloch státní správy změnit nelze. To je jako když si poslanci a senátoři sami hlasují o svých platech. Hitler prý prohlásil: "Český úředník je jako cyklista. Nahoře se hrbí a dole šlape".

