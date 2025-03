Miroslav Josef Bezecný: Máme bránit zemi, kterou my občané vůbec nezajímáme?

Tu zemi, kterou my občané vůbec nezajímáme? Tu zemi, která vytváří bezdomovce, žebráky? Tu zemi, která na lidi posílá exekutory, aby jim ukradli i to poslední, co mají? Máme profesionální a dobře placenou armádu! Hodně lidí zcela naivně předpokládalo, že nás tato skvělá profesionální armáda ochrání, a čeští kluci již nikdy nebudou muset bojovat. Naskýtá se zde otázka, zda opět zavést povinnou vojenskou službu. Dovede si někdo představit, kolik stovek miliard by to stálo? Kasárna jsou zrušena, protože to byly lukrativní pozemky. A výzbroj? Za tej strašlivej totality a nesvobody jsme měli tisíce tanků, tisíce obrněných transportérů, tisíce děl a houfnic, tisíce raketometů. Kde jsou? Když se, v současné době, nakoupí dva obrněné transportéry, je z toho ihned obrovská aféra. Tak zvaný "tábor míru" si, ve výrobě obrněných transportérů, vystačil sám. Ať už to byly české Skoty, Topasy, maďarské OT 65 a další a další.

A vojenské kamarádství!? To už známe jen my, staří vojáci, a mladým klukům to již nic neříká. Není to nadsázka, ani pozérství, ale skutečně jsme byli připraveni položit za kamaráda - vojáka - život, ať to byl Čech, Slovák, Maďar nebo cikán. Co tedy dnes s armádou. Je pravdou, že někteří mladí kluci by potřebovali vojnu "jako prase drbání". Ale je zde obrovský problém. Máme profesionální a dobře placenou armádu. Je placena z peněz nás všech. Takže jsou to, v podstatě, naši zaměstnanci. A tak v případě, že by byla obnovena povinná vojenská služba by to znamenalo, že profesionální vojáci by byli podřízení brancům. A profesionální vojáci by museli poslouchat rozkazy branců. Že je to utopie? Ale je to skutečnost, kterou nikdo nemůže oddiskutovat. Jen si ale představte, že by nás Rusko nenapadlo. Kolik ministrů, poslanců, senátorů, včetně emeritního bůhvíco Pavla, by bylo souzeno pro trestní čin šíření poplašné zprávy. A tak se musí moc snažit, jak co nejvíce provokovat Rusko, jak Rusko prohlašovat za nepřátelský stát (asi už jediní na světě), aby se vyhnuli případnému ...

Již teď to vidím, jak emeritní bůhvíco Pavel je na čele prvního útoku na Ruské pozice. Již dnes to vidím, jak emeritní bůhvíco Pavlová rozdává vojákům příručky o tom, jaká úchyláci jůesej páchali zvěrstva ve Vietnamu. Možná, že to upraví, a bude to o Rusácích. Ale nejjistější by bylo, aby to bylo o Eskymácích. Rybí tuk již není v módě, roztomilí lední medvídkové se již asi lovit nesmí, a v Čechách by na Eskymáky bylo moc teplo. Kdyby nás ale Rusko napadlo a okupovalo, nastala by krize v oděvním průmyslu. Určitě by byl nedostatek kabátů na převlékání.