Miroslav Josef Bezecný: Nebyla to krádež. Jen omylem něco opsali

reklama

Po stoprocentních výsledcích napsal dopis tehdejšímu ministrovi zdravotnictví ČR prof. Prymulovi se žádostí o ověření, kontrolu a rozšíření nové metody léčby. Do dnešního dne však MUDr. Babincovi nikdo neodpověděl. Současně také svoji metodu léčby publikoval 4. listopadu 2020. Je samozřejmé, že se objevem MUDr. Babince nikdo nezabýval. Jak by to vypadalo, že nějaký český doktůrek byl v objevu léčby úspěšnější, než renomované výzkumné ústavy se stamiliónovými dolarovými dotacemi.

Jaké tedy bylo mé překvapení, když vynikající vědci z xyzž univerzity před měsícem publikovali svůj vynikající objev léčby covidu 19, který byl prý výsledkem jejich usilovného bádání. Jestli ovšem nebádali více v tisku, než v laboratoři. Až nápadně se shoduje s metodou MUDr. Babince. V květnu 2021 také dva údajně čeští lékaři také uveřejnili svůj výzkum. Sice ještě prý neví přesně, jaká látka by byla nejvhodnější ke kloktání, ale...

Dva doktoři - to už je výzkumný tým. To je něco jiného, než nějaký doktůrek, který to vymyslel "doma na koleně". Je zajímavé, že se tyto skvělé výzkumy a objevy nápadně shodují s výzkumem a objevem, který publikoval MUDr. Babinec. Byla to krádež objevu? V žádném případě ne. Zřejmě si páni výzkumníci dali večer o pár panáků více, než snesli. A tak si druhý den po kocovině neuvědomili, že nic nezkoumali. A že o tom jen četli a opsali to.

Prohlášení:

Musím zdůraznit, že jsem se stal zcela dobrovolně pokusným králíkem. A doktor Babinec byl natolik obětavý, že několikrát denně kontroloval můj zdravotní stav. Pro případné "rejpaly" musím zdůraznit, že to dělal zadarmo. A veškeré léky jsem si kupoval sám. Sám jsem je také užíval. A osobně mi doktor Babinec nic nepodával.

Dopis MUDr. Bohdana Babince, CSc. Ministru zdravotnictví ČR

(publikováno s jeho laskavým svolením)

Vážený pane ministře,

omlouvám se, že Vás oslovuji, ale byl bych rád, pokud byste mi pomohl v ověření, kontrole a rozšíření aplikace nové metody léčby Covid 19. Já jsem si při coronavirových potížích aplikoval do nosních dýchacích cest Avamysspray 2x denně ráno a večer. Po jídle jsem si 3x vyplachoval ústní dutinu a kloktal jednou sklenicí slabého roztoku hypermangánu (dvě nebo tři zrnka Kalii hypermangani ve sklenici vlažné vody), pak jsem si natřel hrtan a mandle tyčinkou s vatičkou, namočenou v roztoku jodisolu (při výrazném dávivém reflexu postříkat hrtan a mandle jodisol sprejem). Při teplotě nad 38 stupňů jsem 3x denně po jídle snědl 2 Paraleny (max. 2 dny) a když subfebrilie přetrvávaly víc než dva dny, pokračoval jsem 5 – 7 dnů jednou tabletou.

Celková doba léčby tedy nepřesáhla jeden týden. Po vyléčení z onemocnění coronavirem jsem záměrně osobně kontaktoval nakažené osoby a do jedné hodiny po takovém kontaktu jsem vždy do nosních dýchacích cest jedenkrát denně vstříkl Avamis sprej a aplikoval Jodisol do hrtanu. V případě příznaku vzniku onemocnění bych toto následující den zopakoval, jelikož jsem však žádné příznaky neměl, provádět jsem to již nemusel.

Vzhledem k faktu, že nemám možnost tento postup vyzkoumat na více nemocných osobách, žádám Vás, abyste některým lékařům z infekčních oborů doporučil prověřit tuto metodu.

Děkuji za spolupráci a zůstávám s pozdravem

MUDr. Bohdan Babinec, CSc.

Psali jsme: Miroslav Josef Bezecný: Špióni, nechte mé slepice Bohdan Babinec: Obrovské finanční prostředky byly vynaloženy zcela zbytečně Bohdan Babinec: "Geniální" a bleskurychlé rozhodnutí vlády?! Bohdan Babinec: Otevřený dopis vládě k organizaci očkování

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.