Miroslav Josef Bezecný: Ušetří se slibované miliardy?

reklama

Kdyby všichni ministři, poslanci i senátoři ihned po získání mandátu odjeli na osm měsíců na stáž nebo studium do zahraničí (samozřejmě by museli získat grant) a celé své platy by věnovali na dávky sociálně slabým lidem, opravdu by se ušetřilo. A nejen to. Když by nebyli ministři, nepracovala by také ministerstva. A úředníci by „seděli“ doma za základní plat. Stejně tak by byla zavřená i sněmovna a senát. A budovy by se v zimě jen temperovaly. Ušetřilo by se i za elektřinu. A nebyly by náhrady za cestovné a další benefity. Navíc - nebyly by nové zákony. Tím by lidé nejen získali jistotu a důvěru v právní systém, ale navíc by se ušetřilo i za papír, počítače, tiskárny a další. Už teď si na úřadech stěžují, že při takovém množství nových zákonů je ani nestačí zakládat do šanonů, natož je ještě číst. Tím, že by úředníci nejezdili do práce, byla by v podstatě byla zajištěna i jakási karanténa. A virus by se méně přenášel. Také by se odlehčilo dopravě. Proč tedy najednou všichni kritizují pana poslance? Když se zřejmě jen „snaží splnit předvolební sliby“ - ušetřit miliardy a bojovat s covidem? Jak tedy jeho počínání chápat? Porušil slib, který voličům dal? Pokud bychom ho ale brali jako „hrdinného průkopníka nových pořádků“, nebylo by od věci, kdyby již před volbami kandidáti na vyšší posty museli předložit potvrzení, že získali potřebný grant, a že ihned po volbách minimálně na osm měsíců z České republiky odjedou?

Psali jsme: Miroslav Josef Bezecný: Když Eva sela a Adam ryl... Miroslav Josef Bezecný: A opět Olga Hepnarová Miroslav Josef Bezecný: Komu prospěje nesmyslná kampaň? Miroslav Josef Bezecný: Koniny pro koně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.