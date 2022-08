Miroslav Kulhavý: Dvacet amerických jestřábů pobízí prezidenta k větším dodávkám zbraní na Ukrajinu

reklama

Řada voj. odborníků se pohybuje v odhadech o zapojení ruské armády do konfliktu mezi 10–25%, samozřejmě různě podle druhů zbraní a jejich celkových počtech. A také s délkou válečného střetu bude procento zapojitelnosti do bojů stoupat a troufám si odhalit nevyřčené, že co největší odčerpání zbraňové kapacity Ruska je pro ty za mořem hlavní cíl. Samozřejmě s tím souvisí i stav hospodářského zázemí a případně vyhlášení všeobecné mobilizace, ke které bych však řekl, že je ještě dost daleko. Anketa Blíží se konec Zemanova mandátu. Jakou školní známkou hodnotíte jeho prezidentství? (22. 8. 2022) 1 60% 2 14% 3 11% 4 9% 5 6% hlasovalo: 3139 lidí

Výzva amerických vysoce postavených voj. činitelů přichází v době, kdy přísun vojenského materiálu z Evropy poněkud slábne a nic nejsou platná prohlášení, nebo spíše žebravé žádosti, tedy skoro až „nařízení“ prezidenta Zelenského o dodávkách zbraní z evropských zemí. Korunu tomu nasadil prohlášením, že válka může skončit až dostane zpět Krym. To iniciuje srovnatelnou představu o dřímajícím důchodci, který se ve snění vidí v odvážné sexuální pozici s Ginou Lollobrigidou, ač má už 20 let odzvoněno.

Pro všechny průměrně inteligentní občany v Evropě je na stole stále více potřebný úkol – najít způsob, jak zastavit vražedné válčení, ať už jsou důvody ke spuštění toho nejposlednějšího způsobu řešení sporu jakékoli. Bude to však ještě těžší než by se na první pohled mohlo zdát, neb je pravděpodobně blízko pravdě fakt, že prezident Zelenskyj je jako osoba produktem řízeného zasahování do vývoje událostí na Ukrajině již od r.2014, tedy od majdanu a kým jiným, než velmocí za mořem.

Snad jediným pozitivním dopadem do budoucna na evropské státy je nutnost hledat více zdrojů v dodávkách surovin, zvláště plynu a ropy. Je však nesmyslné vyzývat k zastavení odběru plynu z Ruska, viďte pane Fialo, když nemám náhradní zdroj. Budu-li ho mít a bude spolehlivý, pak se situace obrátí a hrozba zastavení odběru může být pomyslný klacek na Rusko do příštích časů.

Nevím, jak lze hodnotit dle mezinárodního práva ty, kteří dodávají zbraně jedné z válčících stran. Humanitární pomoc je jistě na místě, ale zbraně? Je možné si dodavatele zbraní zařadit do kolonky „válčící týlová protistrana“? Pan Fiala nás prohlášením „jsme ve válce“ na začátku konfliktu do takové kolonky sám zařadil! Pokud nedojde k nějaké dohodě směřující k zastavení bojů, z dosavadního průběhu je zřejmé, že konec je v nedohlednu, respektive v dohlednu je právě se skončenými dodávkami zbraní.

Obě strany sdělují argumenty, proč pokračují v nesmyslném zabíjení. Rusko je bezesporu agresor a to, co uvádí na svou obhajobu, mělo dát „do placu“ dříve – mělo na to 8 let. Každé takové surové válčení ukazuje ve své podstatě na neschopnost politiků obou stran a současně i na morální selhání světových lídrů. Jiná skutečnost však je, zda neměl někdo zájem na vznik otevřeného válčení, ať už z těch dvou zúčastněných a nebo i někdo třetí a zda nečinil zlovolné kroky k vyvolání tohoto střetu.

