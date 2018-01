Miroslav Kulhavý: Evropské elity nasadily cenzuru a chtějí být hluší a slepí. Je jen otázkou času, kdy to bouchne

Bude to jistě bohulibý krok, ale čiší z něho pokrytectví na sto honů! Je to v zemi, kde již řadu desetiletí vzrůstá počet muslimů, tvoří se radikální centra, kde imámové přednáší nenávistné projevy, které mají základ v islámských textech. Ateisté jsou v očích muslimů na tom nejhůře, např.: 2/171 „Ti, kdož jsou nevěřící, se podobají dobytku, na nějž se volá a který slyší jedině křik a výzvy: hluší, němí, slepí – ničemu nerozumějí.“ Jako kdyby si to, hlavně nově příchozí, každé ráno četli a přes den se tak chovali. A policie to vše zná, ale nic se neděje. Tedy děje: desetitisíce případů napadení policie!

Obecně mají migrační přesuny v důvodové zprávě téměř výhradně zapsáno jediné: chudoba kontra bohatství. Výjimečně je impulsem příroda, což se nevylučuje. Za současný stav, bez podružných skutečností, mohou buď invazivní migranti, a nebo neschopnost Evropanů se bránit. Navíc, nově z historického hlediska, vstupuje na scénu nepochopitelná úchylka – vítání invazistů. Platí: kdo nedokáže svůj majetek bránit, nemá na něj nárok. Tím majetkem jsou v Evropě jak hmotné, tak i duchovní statky.

Existuje, při stejné současné neschopnosti a nepředvídatelnosti evropských elit, ještě jiný pohled, který je u mainstreamu tabu. Demokratická pravidla byla vytvořena pro evropskou populaci a jejich tvoření bylo vykoupeno mnohým utrpením. Tak, jak je špatně tyto pravidla vnucovat islámským zemím, tak v opačném gardu není obyvatel islámského státu schopen je pojmout jako celek. Dle rad přepravní mafie a za přispění místní muslimské komunity se však invazista velmi rychle naučil, často za použití lží, využívat z nich některá, pro něj výhodná ustanovení, což však je, bez přijetí celého souboru pravidel, zcela nepřijatelné; je to jak vybírání rozinek a mandlí z vánočky. Ale ta vánočka byla upečená pro Evropany a ne pro natažené dlaně těch, co nás mají za dobytek!

Něco podstatného se musí změnit, ale skutečně a rychle. Ne tak, že 10 let a více se každoročně bušit v prsa, že ZVÝŠÍME OCHRANU SCHENGENSKÝCH HRANIC a dodnes nic; stále je to stejné ne-li horší. Lidská práva, svoboda vyznání, humanita, práva trosečníků na moři, právo na azyl – ano, k takovým špičkovým pravidlům evropská společnost dospěla; podtrhuji EVROPSKÁ, NE ISLÁMSKÁ! Ne, paní Merkel, islám NEPATŘÍ do Evropy včetně Německa; je zde navíc. A proto na tyto pravidla by měli muslimové dosáhnout jen velmi omezeně a bude nutno podrobněji propracovat svobodu vyznání; nemůže být téměř bezbřehá a ovlivňovat svou odlišností majoritní společnost.

Evropským elitám se snad ten verš z Koránu zalíbil; nasadili cenzuru a chtějí být hluší a slepí. Je to stejné, jako když zatížíte ventil u papiňáku; je jen otázkou času, kdy bouchne. Rozstříknutý guláš zasáhne všechny, i je, ale nepatřičně potřísnění občané budou hledat viníka! Ten nebude daleko a s cenzorským hnízdem to slíznou i bruselští nafoukanci.

Již vícekrát se lidé s rozhledem vyjádřili k současnému stavu ve smyslu upadajícího práva a lhostejnosti odpovědných. Kdo se seznámil s historií úpadku a zániku Říše římské, tomu běhá mráz po zádech: jedeme ve stejných kolejích!! Na počátku byla malá porodnost, leniví Římané, odmítání voj. služby, ztráta hrdosti (dnes vlastenectví), nábor cizinců na podřadné práce a do armády, nedodržování výnosů senátu, přijetí nového náboženství, zvýšená kriminalita – přeskočím další aspekty – rozpad na dvě samostatné říše a zánik té chudší západní rukou těch cizinců, kteří byli účelově pozváni.

I bez tohoto historického zrcadla si každý odpovědný občan z kterékoli evropské země uvědomuje, že je Evropa ohrožena; kým je zřejmé: až zločinně nekonajícími elitami (tedy ony konají, ale se znaménkem mínus) a zločinně vpuštěnými cizinci. Svou zištnou zradu se snaží zakrýt nálepkováním opozice a cenzurou. Nedovolme, aby nás vyjeté koleje Římany, stejně jako je, přivedly do stanice „KONEC“!

Miroslav Kulhavý

