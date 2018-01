Miroslav Kulhavý: Koho a co chtějí Drahošovi poradci ještě zneužít; i děti se hodí?

Nemám rád, když se děti zúčastňují reklamy; když se vystaví jen hezká tvářička k dětskému zboží a nebo se projeví dle svého naturelu viz. jako v jedné nejúspěšnější reklamě při řezání stromku „…..já nemusím, já už ho vidím!“, budiž, to ještě beru, ale když děti dostávají dospělácké úkoly a nebo se vyjadřují k věcem mimo dětské chápání, je to neomluvitelné zneužívání.

To vše najdete v písňovém klipu „Výzva tygra“ při využití úspěšné a velmi oblíbené písně Spirituálu „Za svou pravdou stát“; a to vše s účastí p. Drahoše v závěru.

Je to věc pana Tichoty a vůbec Spirituálu kvintet, že dali tu píseň k dispozici, ale zneužití dětí je evidentní a trestuhodné. Křečovitý úsměv v závěru a palce nahoru hlavního aktéra uprostřed houfu nic netušící omladiny je trapnost sama. Jen mě mrzí, že musím svou oblíbenou píseň od Spirituálu hodit demonstrativně do koše; dlouho mně bude připomínat toto zneužití evergreenu. Vystoupit na podporu kandidáta je jedna věc, ale propůjčit tuto píseň takové hloupoučké tendenční propagaci je věc druhá. Jen drobnou technickou: samozřejmě vše v playbacku a tak malý kluk by ocenil kompromis a v poslední sloce mladistvý ženský hlas a …. pusu otvírá …. .....babička.

Ale pojďme k textu a hlavnímu motivu písně. Bude si pan Drahoš stát za svou pravdou, že příjem 2600 migrantů není pro ČR problém? A řekl té omladině kolem sebe, že jsou to z více jak 90% muslimové? A řekl té nevědomé mládeži, že v islámu je jen jedna pravda, ta islámská? A mohl jim to vůbec říci, když zjevně o islámu skoro nic neví?

Bude také p. Drahoš stát za svými pravdami z Výzvy proti strachu a lhostejnosti? Neměl by ty „pravdy“ v ní hlásané negovat v dodatečném komentáři? Např.: „O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali.“ Inu, neprojevili se signatáři výzvy jako dobří prognostici; vše, co vyjmenovali, se dělo a děje u sousedů. Aktéry jsou právě ti, kteří v r. 2015 přicházeli, tedy v době uveřejnění pomýleného textu. Nebo jiný blábol: „…nepřeberná rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají.“ Nepřebernost je hodně nadnesený výraz, ale hlavně: co je nám potom?!! Všichni vyznavači různých směrů mají základ společný: Korán + Suna a Hadísy. A tento základ je v rozporu s demokratickými pravidly a proto je islám těmi, kdo vidí dál, než p. Drahoš, tedy i prezidentem Zemanem odmítán. Moc rád bych slyšel tu drahošovskou pravdu o islámu!

Věřím, že když si bude p.Drahoš stát za svými pravdami v diskusích se Zemanem, bude mít hodně nerozhodnutých voličů jasno.

P.S.

Rád bych upozornil na vynikající článek „Lepšolidi z pražské kavárny a jejich slušný kašpar se třinácti poradci. Prořízlá blogerka Provazníková předložila mnoho důvodů, proč je Drahoš nevolitelný“ z 19.01.2018 19:14 zde. Lépe napsané o strachu p.Drahoše jsem ještě nečetl!

Miroslav Kulhavý

