Miroslav Kulhavý: OPOZICE – jsi směšná, když nedáš na stůl vedle své kritiky rozpočtové provizorium

Předem, pro politickou identitu chci dát Info, že nejsem babišovec a už vůbec nefandím komunistům. Těm komunistům, kteří otevřeně a neurvale vydírají vládu – snad s vidinou, že jim to přinese ve volbách do PS nějaké plus body. Myslím, že opak bude pravdou, ale nechci dělat prognostika.

Téma je příliš široké a tak se uchýlím k heslovitému vyjádření s jednoznačným závěrem. Tak např. paní Pekarová- Adamová (TOP 09) hřímá, že vládě byla ve vrcholící koronakrizi armáda dobrá….a to jsem teda nevěděl, hezká tvářičko, že armáda je rovnocenný partner vůči vládě; asi jsem vlastní nepozorností nepostřehl, že se Topce podařilo změnit zákony a armáda je zcela samostatný právní subjekt, státu(prezidentu) nepodřízený. Doposud platilo, že armáda dostala pokyn a konala, bez zbytečného odmlouvání, ve prospěch státu.

Po předsedkyni nastoupil býv. předseda, takto Myrda škrtač; je příznačné, že by současný návrh rozpočtu směroval do koše, když on sám v tom politickém koši už pár let je. Úsměvné je jeho přirovnání návrhu rozpočtu k upečenému korpusu na dort s hodnocením jeho kvality.Veledrzost tohoto individua iniciuje vzpomínku na jeho korpusy, ze kterých, při jejich vnitřním vyprázdnění, se ozývaly vzdechy: ….učitelé…..policie ..důchodci … hasiči…---… HDP!

Vystoupení Mariana Jurečky (KDU) bylo prostoupeno apelem na závazky vůči NATO, které, při škrtech pro armádu, bude možné plnit jen částečně. Jeho slova však navozují řadu otázek: kolik financí je věnováno na obranu ČESKÉ HRANICE? Jak se podílíme na obraně hranice EU, když hraniční státy na to nestačí! Bylo nutné nasadit české vojáky v druhé válce v zálivu?!! Bipolární svět skončil; proč jsme ve stejném spolku s agresivním Tureckem? Buď NATO bez zahnutých(islámských) šavlí a nebo NATO bez ČR! Na podobné téma nemohu zcela souhlasit s prezidentem Zemanem, kdy dle něj se v Afghánistánu bojuje za Evropu, potažmo za ČR. Výsledkem jsou stovky až tisíce Afghánců přesídlených do Evropy (i k nám!) a mezi nimi infiltrované radikální buňky páchající násilí. Již před časem bylo potřeba vojenskou strategii přehodnotit.

Ale zpět k tématu, k rozpočtu. Celý pseudo-demoblok jej neschválil a současně zdeptal vládu pro podvolení se komunistickému požadavku – podmínce schválení. Jak to, že se nenašel nikdo, kdož by si dal vedle sebe současné snížení financí pro armádu a naprosto stejné snížení v rámci rozpočtového provizoria?! Tedy úplně zbytečná střelba do komunistického požadavku, když svým pokryteckým postojem navozuje totéž!!

Ano, Andrej Babiš je snadný cíl na politické střelnici, ale ke smůle všech střelců – metály se za lacinou střelbu nerozdávají. A jestli výše zmíněné parlamentní strany nechají za závěsem z programu antibabiš vyrůst do vládních pozic užalované a muslimům fandící Piráty, bude to 100x horší zločin než nechat Babišovi absolutní moc.

